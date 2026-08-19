Bruke Desalagne, în vârstă de 33 de ani, a târât un bărbat de 79 de ani în spatele unui panou amplasat la biserica St John’s din Harrow, unde a comis atacul care a durat aproximativ 20 de minute.

Desalagne, originar din Eritreea, a fost acuzat de violarea victimei în jurul miezului nopții, pe 23 iulie anul trecut.

Un juriu de la Harrow Crown Court l-a găsit vinovat de viol după ce a vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere în timpul atacului. Sentința urmează să fie pronunțată în toamnă.

În timpul incidentului, poliția a fost chemată pe Station Road în urma unor sesizări privind o agresiune sexuală.

Juraților li s-a spus că mașini și pietoni au trecut prin zonă fără să își dea seama ce se întâmpla, până când o martoră a observat incidentul din mașină și a sunat imediat la poliție.

Martora a filmat parțial incidentul cu telefonul mobil, iar ulterior a predat imaginile poliției.

Ofițerii s-au deplasat rapid la fața locului, iar Desalagne a fost arestat sub suspiciunea de agresiune sexuală și viol.

Bărbatul de 33 de ani, care a folosit un interpret pe parcursul procedurilor judiciare, a susținut inițial că încerca să ajute victima în vârstă, a cărei identitate nu poate fi dezvăluită din motive legale, deoarece aceasta se afla în stare de ebrietate.

De fiecare dată când o persoană trecea prin apropiere, Desalagne întrerupea atacul, potrivit celor prezentate juriului.

Referindu-se la imaginile surprinse de camerele de supraveghere, procurorul Simon Shannon a declarat: „Se poate vedea cum inculpatul îl târăște pe bărbatul aflat într-o stare avansată de ebrietate de pe banca pe care stătea și îl duce spre zona cu iarbă.”

Detectivul Luke Revill, din cadrul Metropolitan Police, a declarat: „Bruke Desalagne este un infractor periculos care a vizat un bărbat în vârstă, vulnerabil și lipsit de apărare.”

„Datorită membrilor publicului care au alertat poliția, acesta a fost arestat la fața locului, pus sub acuzare în ziua următoare și plasat în arest preventiv de instanță.”

„Suntem hotărâți să aducem în fața justiției agresorii sexuali precum Desalagne.”

Poliția a îndemnat orice persoană care a fost victima unor fapte similare să contacteze autoritățile, precizând că victimele vor beneficia de sprijin și vor fi ascultate de ofițeri.