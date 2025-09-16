Călin Georgescu i-a propus unei judecătoare din Timiș să fie ministrul Justiției. Răspunsul femeii

O judecătoare din TImiș a fost pusă sub supraveghere de procurori, după ce anchetatorii au aflat că s-a întâlnit cu fostul candidat Călin Georgescu, care i-a propus postul de ministru al Justiţiei.

În rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale, se arată că, la data de 18 decembrie 2024, la Parchetul General - Secţia de urmărire penală, a fost înregistrat un proces-verbal de sesizare din oficiu având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de comunicarea de informaţii false, faptă presupus comisă de către Călin Georgescu, precum şi favorizarea făptuitorului, faptă presupus comisă de către judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timişoara.

Ulterior, pe 14 ianuarie 2025, Parchetul a deschis un dosar penal in rem, iar a doua zi procurorii au cerut şi obţinut de la Curtea supremă interceptarea comunicaţiilor efectuate de pe telefonul judecătoarei Adriana Stoicescu, dar şi supravegherea video şi audio a acesteia.

Judecătoarea, supravegheată de procurorii care îl cercetau pe Călin Georgescu

De asemenea, procurorii au obţinut permisiunea să pătrundă în biroul acesteia de la Curtea de Apel Bucureşti, pentru a "planta" dispozitive de înregistrat video şi audio.

„Prin referatul nr. (...) din data de 05 martie 2025 al PICCJ s-a solicitat încuviinţarea, pentru o perioada de 30 de zile, începând cu data de 5 martie 2025 până la data de 3 aprilie 2025, inclusiv pentru măsurile de supraveghere tehnică constând în: (...) pătrunderea în sediul Curţii de Apel Timişoara, camera 258, situat în Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, etaj 2, jud. Timiş, în vederea supravegherii video, audio sau prin fotografiere a numitei Stoicescu Adriana Petronela, care îşi desfăşoară activitatea în acest birou, precum şi pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice”, se precizează în rechizitoriu.

Ulterior, la 19 august 2025, judecătoarea a fost audiată în calitate de martor, iar în declaraţia dată în faţa anchetatorilor, ea a dezvăluit că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu, care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri.

Călin Georgescu i-a oferit judecătoarei ministerul Justiției

Magistratul a acceptat şi, în cadrul întâlnirii, Georgescu i-a propus să intre în politică şi să ocupe funcţia de ministru al Justiţiei, ofertă declinată de către judecătoare.

„Martora a mai susţinut că nu cunoaşte ce probleme judiciare are Călin Georgescu şi nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora şi nu îl cunoaşte pe ofiţerul de poliţie Ion Negoescu”, se arată în documentul Parchetului.

La audieri, judecătoarea a explicat că a mai avut o discuţie asemănătoare, tot în anul 2019, dar a refuzat şi atunci să intre în politică.

O jurnalistă, implicată din dosarul lui Călin Georgescu

Tot în acest dosar a fost audiată ca martoră o jurnalistă, care discutase la începutul anului 2025 cu judecătoarea despre Călin Georgescu.

„Fiind audiată în calitate de martor, la data de 22 august 2025, Petrovici Georgeta Cătălina a menţionat că o cunoaşte pe judecătoarea Stoicescu Adriana de foarte mulţi ani şi au colaborat de multe ori prin prisma profesiei pe care o are martora, aceea de jurnalist. Martora a mai precizat că, în data de 14 februarie 2025, s-a întâlnit cu judecătoarea Stoicescu Adriana la o cafenea, pentru o discuţie amicală, iar printre subiectele abordate au fost şi candidatura lui Georgescu Călin şi anularea alegerilor prezidenţiale. În cadrul acestei discuţii, martorei i s-a comunicat faptul că, în urmă cu câţiva ani, Georgescu Călin i-a făcut propunerea de a intra în politică, dar judecătoarea Stoicescu Adriana a refuzat-o. Martora a mai susţinut că judecătoarea Stoicescu Adriana avea o legătură mai apropiată cu unul dintre avocaţii lui Georgescu Călin, motiv pentru care s-a oferit să intermedieze o întâlnire între avocat şi martoră, în scopul realizării unui interviu jurnalistic, dar până în prezent nu s-a concretizat”, se arată în rechizitoriu.

Pe 26 august, procurorii au percheziţionat un imobil din Timişoara unde locuieşte fără forme legale Petrovici Georgeta Cătălina, de unde au ridicat mai multe probe, constând în dispozitive informatice şi dispozitive de stocare a datelor informatice, respectiv un laptop şi două memory stick-uri.

Anchetatorii au descoperit pe un memory stick o înregistrare audio cu o discuţie purtată între Petrovici Georgeta-Cătălina şi judecătoarea Adriana Stoicescu, în data de 14 februarie 2025, la o cafenea din Timişoara.

„În esenţă, datele informatice identificate reprezintă o discuţie purtată de către martorul Stoicescu Adriana cu martorul Petrovici Georgeta, revelatoare sub aspectul existenţei unei interacţiuni între magistratul judecător şi inculpatul Georgescu Călin, din care rezultă că aceasta urma să aibă un rol fundamental în angrenajul instituţional imaginat de către candidatul la alegerile prezidenţiale, după preluarea pârghiilor de putere. Astfel, aspectele ce se desprind din economia conversaţiei, concordante cu cele relatate de martorul Stoicescu Adriana, certifică faptul că, în anul 2019, a avut loc o întâlnire fizică, personală între aceasta şi inculpatul Georgescu Călin, care a durat circa 5 ore ("...şi el mi-a spus atunci, în urmă cu cinci ani asta mi-a spus, că el va fi preşedintele României. Deci... ideea este că, cum l-am perceput eu, că am stat 5 ore de vorbă cu el...") şi la care a asistat şi soţia acestuia, în care inculpatul a încercat să o convingă să accepte funcţia de ministru al Justiţiei, într-un Guvern ce se va forma după ce el va câştiga alegerile prezidenţiale, condiţionalitate pe care inculpatul i-a prezentat-o ca având rang de certitudine "... A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simţ, extraordinară, şi m-a luat aşa frontal, da, cum când o să fiu preşedintele României o să accept să fiu ministrul justiţiei?...”, se mai arată în rechizitoriu.

Procurorii notează că este extrem de relevant de extras din această conversaţie faptul că judecătoarea Adriana Stoicescu a avut reprezentarea că planul elaborat de către Georgescu a fost unul foarte laborios, scrupulos planificat şi executat, cu etape precise, o desfăşurare temporală adecvată, sprijin susţinut şi de specialitate, astfel încât reuşita sa să fie viabilă ("...El a fost pregătit de cu totul şi cu totul altă forţă, nu are legătură de ce e în ţară. Deci, el a fost crescut de nişte oameni grei... şi chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea...").

Judecătoarea nu

Procurorii susţin însă că acţiunile judecătoarei nu intră în sfera penalului.

„Deşi avea un rol fundamental în noua osatură statală imaginată de inculpatul Georgescu Călin şi deşi a conştientizat faptul că strategia imaginată de acesta pentru obţinerea instrumentelor de putere era una extrem de sofisticată, cu atragerea de resurse importante, know-how adecvat şi care s-a dovedit a nu fi fost străină nici de folosirea în ultimă instanţă de mijloacele violente, apte a paraliza funcţionarea instituţiilor fundamentale, magistratul judecător nu a acţionat în niciun moment într-un mod nepermis şi circumscris sferei ilicitului penal, mărginindu-se la a asculta conceptele şi principiile care stau la baza filosofiei politice şi ideologice a candidatului Georgescu Călin, având un ton general aprobator la adresa acestuia şi percepându-l ca pe o persoană modestă, chiar dacă a identificat o serie de derapaje exhibate de-a lungul timpului. A mai arătat martorul faptul că, în urmă cu doi ani, inculpatul Georgescu Călin ar fi apelat-o pentru a-i solicita să-i recomande un avocat care să-l sprijine cu asistenţă într-o problemă litigioasă, însă interacţiunile cu acesta au fost mărginite la acest cadru şi la mesaje cu ocazia unor sărbători legale”, se menţionează în document.

Prin urmare, constată procurorii, manifestările de conduită exteriorizate de către magistratul judecător nu se circumscriu tipicităţii obiective a infracţiunii de favorizarea făptuitorului.

„Nici măcar acţiunile referitoare la identificarea, în urma unui demers conjugat derulat cu alte persoane din anturajul său, a unor magistraţi dispuşi să ofere suport pentru sprijinirea demersurilor îndreptate împotriva unor măsuri ce urmau a fi aplicate de organele de urmărire penală nu au de plano caracter ilicit penal, efectuarea unor demersuri referitoare la contestarea Deciziei Curţii Constituţionale a României de anulare a alegerilor prezidenţiale sau formularea unor căi de atac prevăzute de lege împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală, neavând, per se, o natură ilegală. Detaliind, ansamblul probator nu a devoalat că demersurile suspicionate ar fi îmbrăcat forma unor acte de conduită ilicite, menite a afecta eforturile organelor de urmărire penală în procesul de atragere a răspunderii penale pentru inculpatul Georgescu Călin, în special în raport de situaţia juridică a acestuia în dosarul nr. 287/19/D/2024 aflat pe rolul DIICOT, ci mai degrabă în acordarea de diverse forme de sprijin intim legate de conceptul de asistenţă juridică, conduită ce excede textului de incriminare. Prin urmare, chiar şi în eventualitatea dovedirii acestor manifestări de conduită dincolo de orice îndoială rezonabilă, acestea nu prezintă specificitatea necesară pentru a atrage răspunderea penală a magistratului judecător”, mai spune Parchetul.

În consecinţă, Parchetul General a dispus clasarea cauzei care avea legătură cu judecătoarea Adriana Stoicescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













