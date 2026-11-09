La nivel mondial, producția a obținut 63 de milioane de dolari în primul weekend de la lansare, depășind așteptările industriei cinematografice, relatează The Guardian.

Cel mai cunoscut personaj al cinematografiei japoneze continuă să atragă publicul din întreaga lume. „Godzilla Minus Zero”, un film în limba japoneză, cu subtitrare în engleză, a ocupat primul loc în box-office-ul nord-american încă din weekendul de debut.

Lungmetrajul, al 39-lea dintr-o serie care a început în 1954

Lungmetrajul este al 39-lea dintr-o serie care a început în 1954. În Statele Unite și Canada, a înregistrat cele mai mari încasări din primul weekend pentru un film străin de acțiune cu actori, stabilind un nou record pentru această categorie.

Filmul a avut un succes similar și în Japonia. Potrivit agenției de presă Kyodo, continuarea producției „Godzilla Minus One”, premiată cu Oscar în 2023, a stabilit un record național al încasărilor din primul weekend pentru un film de acțiune cu actori.

Acțiunea din „Godzilla Minus Zero” are loc în Japonia, în 1949, la doi ani după ce monstrul fusese considerat mort și se afla pe fundul oceanului. Godzilla reapare pentru a înfrunta o nouă amenințare la adresa țării, care încearcă să se refacă după Al Doilea Război Mondial: o creatură asemănătoare unui dragon, numită Ghidorah.

„Acest debut istoric arată cât de puternică este legătura publicului cu Godzilla”

Regizat de Takashi Yamazaki, filmul prezintă confruntarea dintre Godzilla, readus la viață prin radiații, și adversarul său cu trei capete, care distruge clădiri cu fulgere lansate din gură. Oamenii intervin, de asemenea, în lupta dintre cele două creaturi.

„Acest debut istoric arată cât de puternică este legătura publicului din întreaga lume cu Godzilla și cu viziunea regizorului Takashi Yamazaki”, a declarat Koji Ueda, președintele Toho Global, compania care a produs filmul.

În Japonia, „Godzilla Minus Zero” a încasat 5,75 milioane de dolari chiar în prima zi de la lansare, pe 3 noiembrie. Potrivit producătorului Toho, suma reprezintă un record pentru debutul unui film de acțiune cu actori în cinematografele japoneze și este de peste două ori mai mare decât încasările obținute în prima zi de „Godzilla Minus One” (Godzilla Minus Unu).

Producția este considerată un film de acțiune cu actori deoarece a fost filmată în principal în locații reale. Printre acestea se numără un parc sportiv din prefectura Ibaraki, la nord-est de Tokyo, unde au fost filmate scenele cu mulțimi de oameni, și un templu din Maizuru, prefectura Kyoto.

Succesul lansării internaționale, atât în cinematografele IMAX, cât și pe ecranele obișnuite, a depășit cu mult așteptările specialiștilor din industria filmului.

„Încasările din acest weekend duc producția japoneză la un nou nivel. Sunt de aproape trei ori mai mari decât cele înregistrate la debutul filmului «Godzilla Minus One», în decembrie 2023”, a scris analistul din industria cinematografică David A. Gross.

Filmul japonez se confruntă cu concurența producției indiene „Ramayana: Rise of a Legend”, care a obținut încasări de 55,7 milioane de dolari în primul weekend. Lungmetrajul în limba hindi, cel mai scump film realizat vreodată în India, a încasat 8,7 milioane de dolari în Statele Unite și 32 de milioane de dolari în India.

Ambele producții au fost realizate în format IMAX, iar „Godzilla Minus Zero” a beneficiat de proiecții exclusive în acest format încă din săptămâna precedentă lansării generale.

Ecranele IMAX par să fi contribuit semnificativ la interesul publicului. Proiecțiile în acest format au generat 34% din încasările obținute de „Godzilla Minus Zero” în weekendul de debut.