Incidentul a avut loc în seara zilei de 17 ianuarie 2019. Femeia, în vârstă de aproximativ 50 de ani și domiciliată în Ruda, intrase în sala 5 împreună cu soțul și doi prieteni, la scurt timp după ora 20:00. Potrivit reconstituirii, în acel moment rulau reclamele, iar luminile din sală erau stinse. În timp ce cobora pe treptele laterale, femeia a alunecat pe capacul unui pahar de suc și a suferit o fractură de tibie și peroneu, scrie Il Piccolo.

A fost operată de două ori

Au urmat două intervenții chirurgicale, iar consecințele accidentului s-au făcut simțite până în 2022. Judecătoarea Lucia Francesca Iori a stabilit că întreaga responsabilitate îi revine administratorului cinematografului, în calitate de custode al sălii.

Potrivit instanței, în condițiile în care iluminarea sălii se baza doar pe luminile albastre de pe trepte și pe lumina ecranului, acestea trebuiau menținute libere de orice obiecte. De asemenea, nu s-a considerat că a fost demonstrată efectuarea unei curățenii complete a sălii între proiecții.

Femeii nu i-a fost atribuită nicio imprudență, întrucât aceasta cobora treptele încet. Instanța a acordat despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial în valoare de 122.739 de euro și despăgubiri materiale de 22.217 euro, care includ veniturile pierdute, cheltuielile medicale și costurile deplasărilor.

Cererea privind diminuarea capacității de muncă a fost respinsă. Femeia are dreptul și la recuperarea cheltuielilor de judecată.

În schimb, în dosarul penal judecat de Judecătoria de Pace din Gorizia, inculpatul – managerul financiar al companiei – a fost achitat.