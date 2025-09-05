„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile

„Mai sunați dumneavoastră... pentru noi informații.” Acesta a fost mesajul primit de la profesori de mii de părinți derutați de informații contradictorii despre prima zi de școală.

Unii directori i-au anunțat pe elevi să vină abia marți la școală, pentru că dascălii nu vor ține orele. Sunt însă locuri în care profesorii nu vor preda în semn de protest toată săptămâna următoare. Inspectorii spun că în aceste situații directorii sunt obligați să asigure primirea în clase și siguranța copiilor.

Echipată cu tot ce îi trebuie pentru pregătitoare, această fetiță află că școala ei a decis o amânare.

Elevă: Am primit mesaj de la doamna învățătoare. Pe 9 septembrie începe școala.

Se întâmplă asta pentru că sindicaliștii din educație vor ca deschiderea anului școlar să înceapă cu un boicot. Și chiar cu un protest în centrul capitalei.

Marius Nistor, liderul sindicatului: Din 70 de mii de membri de sindicat pe care-i avem, peste 80% s-au pronunțat pentru boicotare.

Ce veste au primi o parte dintre părinți

Reporter Știrile ProTV: Bulversați de vestea că pentru copiii lor anul nu va începe luni, părinții elevilor care studiază în Liceul Cervantes au venit la conducere pentru lămuriri. Au aflat că, la nevoie, îi pot aduce pe copii pe 8 septembrie, dar vor fi supravegheați de directori și de profesorii care nu merg la protest.

Cert este că acum, cu două zile înainte de începerea anului școlar, decizia legată de prima zi de an școlar este plimbată între Ministerul Educației, inspectorate școlare și directorii de școală. Practic, fiecare părinte va afla luni dacă porțile instituțiilor din învățământ se deschid și pentru cât timp.

La începutul protestelor recente, sindicaliștii au amenințat că orele nu vor începe conform calendarului. Apoi, le-au cerut profesorilor să nu participe la festivități. Acum, au revenit la ideea de a amâna deschiderea anului.

Reporter Știrile ProTV: Liderul sindicatului Spiru Haret spune că Liceul Cerchez din București va fi una din școlile cu porțile închise pe 8 septembrie. Vor veni doar clasele a noua pentru a-și cunoaște diriginții, atât. Celelalte clase vor veni începând cu ziua de marți.

La polul opus și spre bucuria copiilor, la un liceu din Timișoara, anul va începe mai devreme cu o zi! Curtea școlii va deveni peste noapte ring de dans.

Ministrul Educației rămâne ferm în declarații și spune că nu există niciun motiv real ca dascălii să nu înceapă anul școlar.

