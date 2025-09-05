Sindicaliştii din educaţie, către directori şi inspectori şcolari: Să nu-i amenințați pe cei care vor participa la miting

05-09-2025 | 10:36
Sindicatele din educaţie invită cadrele didactice şi inspectorii şcolari să participe la mitingul şi marşul de luni organizate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".

"Vă invităm să vă alăturaţi demersurilor noastre, să nu opriţi colegii care vor să-şi exprime în mod democratic problemele şi să nu-i ameninţaţi pe cei care luni vor dori să participe la mitingul şi marşul organizat de federaţiile sindicale. Toţi cei care vor mărşălui pe străzile Bucureştiului o vor face şi pentru dumneavoastră. Haideţi să arătăm împreună că sistemul de învăţământ este unit în faţa unor măsuri care îi subminează temelia. Gândiţi-vă că înainte de a fi directori sau inspectori aţi fost exact ca cei care luni, 8 septembrie, îşi vor striga nemulţumirea în stradă. Cu mulţi aţi fost sau sunteţi colegi, cu unii chiar prieteni. Nu-i initimidaţi, nu le tăiaţi aripile, doar pentru că un ministru trecător vă cere acest lucru. Şi, mai mult, arătaţi că sunteţi mai presus de acuzaţiile prim-ministrului Ilie Bolojan "că aţi fi simpli doritori de funcţii" şi aţi pune în practică orice măsură promovată de Executiv indiferent cât rău ar face sistemului educaţional. Uniţi suntem puternici!", au transmis organizaţiile sindicale într-un comunicat de presă.

Sindicatele susţin că "noua legislaţie, adoptată fără o consultare reală şi fără un studiu de impact serios, a generat o serie de probleme".

"Creşterea normei didactice, comasarea unităţilor de învăţământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă, şi nu în ultimul rând, creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori - toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite. (...) Mesajul nostru este unul clar: lupta federaţiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă, este o luptă pentru un sistem de învăţământ sănătos, predictibil şi finanţat corespunzător, un sistem în care fiecare dintre noi - profesor, director, inspector - să îşi poată desfăşura activitatea cu profesionalism şi demnitate. Suntem convinşi că măsura creşterii obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori înseamnă un efort mult mai mare din partea celor care ocupă aceste funcţii şi se impune să luptăm împreună şi pentru abrogarea acestei măsuri anti-educaţie", au mai transmis organizaţiile sindicale.

Răspunsul ministrului Educației atunci când a fost întrebat dacă va începe școala pe 8 septembrie

Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor.

tema elev
Ministrul Educaţiei își spune părerea despre temele făcute de elevi cu AI și are un sfat pentru profesori

Daniel David i-a îndemnat, joi seară, pe părinţi să îşi ducă luni copiii la şcoală, precizând că este în esenţa profesiei de dascăl să primeşti copilul în clasă.

”Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală. Esenţa unui profesor, că este sindicalist sau că este nesindicalist, când are un copil în faţa şcolii îl invită în şcoală şi în sala de clasă. E o chestie de morală, nu mă refer la aspectul legal”, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

El s-a arătat optimist că luni începe şcoala, în ciuda unor nemulţumiri care există în sistemul de învăţământ.

”Sunt optimist pentru faptul că vom începe luni şcoala, asta fără să anuleze, nemulţumirile pe care le văd în sistem, care vin şi din partea mea, poate o să le discutăm cândva. Sunt diverse forme de protest, unele mai implicite, altele mai explicite, dar şcoala începe luni”, a adăugat ministrul Educaţiei, într-o intervenție la Digi24, potrivit News.ro.

Firmele care angajează victimele ale violenței domestice vor primi bani de la stat. Condițiile pe care trebuie să le respecte

