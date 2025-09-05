Elevii, prinși între profesori și schimbările din sistem în prima zi de școală. Bursele de merit revin, dar în alte condiții

Stiri actuale
05-09-2025 | 17:42
×
Codul embed a fost copiat

În prima zi de școală, pe 8 septembrie, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem. După o lună de presiuni sindicale, Guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit.

autor
Adriana Stere

Însă mulți elevi cu medii de peste 9,50 vor ieși de pe lista beneficiarilor.

În 6.000 de școli, cadrele didactice au fost chemate să-și exprime prin vot opțiunea în privința activităților din 8 septembrie. Părinții a trei milioane de preșcolari și elevi urmăresc cu emoție subiectul.

Corespondent PROTV:În ciuda recomandărilor insistente din partea liderilor sindicali, majoritatea școlilor i-au anunțat deja pe părinți, prin grupurile de WhatsApp și conturile din online, despre „festivitatea de deschidere”, cu tot cu orele hotărâte pentru regăsirea elevilor mai mari cu profesorii lor și primirea celor mici de către educatori și învățători. Sunt doar câteva consilii de administrație care au transmis sec „deschiderea anului”.”

Fără flori și manuale cumpărate de părinți în prima zi de școală

Dascălii unui liceu din Mioveni și-au surprins cei 1.500 de elevi cu decizia unanimă ca luni să nu primească flori, dar nici să nu le împartă copiilor manualele cumpărate de părinți.

Citește și
Daniel David
Răspunsul ministrului Educației atunci când a fost întrebat dacă va începe școala pe 8 septembrie. Apel către părinți

Iuliana Constantinescu, președintele Asociației de Părinți: „Cea mai mare problemă este ce se va întâmpla dincolo de ziua de luni. Începem sau nu începem anul școlar? Vom primi copiii doar ca să-i supraveghem ca niște bone? Dacă nu vom face, cum vom recupera materia pierdută?”

Între timp, pe băncile liceului Jean Monnet au apărut baloane și cărți. Față de anul trecut, în prima zi a noului an școlar, vor fi aproape 100 de elevi în plus, ca urmare a creșterii numărului maxim de cursanți din clase.

Diana Răducanu, directorul liceului Jean Monnet:Nu vom avea aceeași bucurie sau același entuziasm pe care le aveam în anii școlari trecuți, cu ce s-a întâmplat peste vară din perspectiva profesorilor, dar mai ales cei mici trăiesc foarte intens prima zi de școală. Vom avea această deschidere.”

Între timp, Guvernul a schimbat iar criteriile de acordare a burselor. Câștigătorii olimpiadelor naționale și ai concursurilor școlare se califică și ei pentru burse de merit de 450 de lei, iar mamele minore vor fi susținute cu 700 de lei lunar.

Ioana Dogioiu, purtătoare de cuvânt:Le încurajez să revină la școală, ceea ce este foarte important pentru viitorul lor. Acesta este motivul pentru care există aceste burse și pentru care Guvernul a luat această decizie, nu pentru a încuraja natalitatea la vârste foarte mici.”

Structura anului școlar nu suferă schimbări. Sunt 5 module, însă începerea a două dintre ele este la alegerea inspectoratelor. Sunt și 5 vacanțe, din care una fixată tot de inspectorate, după consultări cu profesorii și părinții.

Sursa: Pro TV

Etichete: profesori, scoala, elevi, prima zi de scoala,

Dată publicare: 05-09-2025 17:37

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Aproape 4.000 de cazuri de Covid în ultima săptămână, cele mai multe la copii. Sfaturile medicilor
Stiri Sanatate
Aproape 4.000 de cazuri de Covid în ultima săptămână, cele mai multe la copii. Sfaturile medicilor

Aproape 4.000 de cazuri Covid s-au înregistrat în ultima săptămână în România, cele mai numeroase fiind în rândul copiilor sub 9 ani. A crescut astfel și numărul copiilor ajunși la spital, în condițiile în care școala începe peste doar câteva zile.

Răspunsul ministrului Educației atunci când a fost întrebat dacă va începe școala pe 8 septembrie. Apel către părinți
Stiri Educatie
Răspunsul ministrului Educației atunci când a fost întrebat dacă va începe școala pe 8 septembrie. Apel către părinți

Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor.

În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem
Stiri Educatie
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

După o lună de presiuni sindicale, Guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit, însă mulți elevi cu medii de peste 9,50 vor ieși de pe lista beneficiarilor.

Recomandări
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”
Stiri externe
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”

Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova şi de a o readuce sub influenţa Kremlinului nu va reuşi, pentru că cetăţenii îşi doresc libertate şi un viitor european.

Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire
Stiri externe
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire

Putin a susținut la Forumul Economic Estic din Vladivostok că este pe deplin pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar califică dorința Kievului ca întâlnirea să aibă loc într-o țară terță drept „o cerere excesivă”.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28