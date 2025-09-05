Aproape 4.000 de cazuri de Covid în ultima săptămână, cele mai multe la copii. Sfaturile medicilor

Aproape 4.000 de cazuri Covid s-au înregistrat în ultima săptămână în România, cele mai numeroase fiind în rândul copiilor sub 9 ani. A crescut astfel și numărul copiilor ajunși la spital, în condițiile în care școala începe peste doar câteva zile.

În acest context a crescut și numărul de pacienți ai spitalelor, mai ales copii cu febră, tuse sau dureri în gât.

În acest context a crescut și numărul de pacienți ai spitalelor, mai ales copii cu febră, tuse sau dureri în gât.

Situația este cu atât mai importantă, cu cât mai sunt câteva zile până la începerea școlilor.

Este și motivul pentru care se impune o atenție sporită și adoptarea unor măsuri pentru a preveni răspândirea virusului.

”Prezentarea la medic este esențială”

”Ca manifestări clinice, pacienții prezintă durere în gât, dificultăți la înghițire, durere de cap, dureri musculare, articulare, febră, simptome care apar și în cazul virozilor respiratorii și în special la gripe. De aceea, prezentarea la medic este esențială în vederea realizării unui management eficient cu scurtarea duratei de îmbolnăvire și transformarea acesteia într-o formă care necesită spitalizare, în special în cazul pacienților cu afecțiune asociate. Măsurile de prevenție sunt reducerea cu cât mai mult a contactului persoanelor care prezintă simptome cu cele sănătoase, prezentarea la medic pentru a urma un tratament corect și țintit, igiena mâinilor, aerisirea spațiilor de lucru, evitarea zonelor aglomerate”, a declarat Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" din Iași.

