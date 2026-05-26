Vacanța de vară 2026 – calendar oficial. Când se încheie cursurile și cât durează vacanța

Stiri Educatie
Data publicării:
Data actualizării:
vacanta de vara elevi
Shutterstock

Vacanța de vară 2026 este una dintre cele mai așteptate perioade din anul școlar, iar părinții și elevii vor să știe din timp când se încheie cursurile și cât durează pauza de vară. 

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Conform calendarului școlar 2025–2026, structurat de Ministerul Educației, finalul de an aduce ultima zi de școală în iunie, urmată de o vacanță lungă de vară care se întinde până în septembrie.

Când începe vacanța de vară 2026 în România

Vacanța de vară 2026 începe imediat după încheierea cursurilor, adică pe 20 iunie 2026 pentru majoritatea elevilor.

Ultima zi de cursuri pentru majoritatea elevilor este 19 iunie. Există însă și excepții. Elevii de clasa a VIII-a, a XII-a și a XIII-a intră în vacanța de vară mai devreme pentru a avea timp de pregătire pentru examenele naționale – Evaluare Națională și Bacalaureat.

Care este ultima zi de cursuri în anul școlar 2025–2026

Ultima zi de cursuri din anul școlar 2025–2026 diferă în funcție de nivelul de învățământ. Pentru majoritatea elevilor, cursurile se încheie pe 19 iunie 2026, conform calendarului școlar.

Citește și
Evaluare Națională 2026 la clasa a VI-a începe cu proba la Limba română. Cum sunt structurate testele

Elevii de clasa a VIII-a termină pe 12 iunie 2026, iar cei de clasa a XII-a și a XIII-a pe 5 iunie 2026.

Când începe vacanța de vară pentru elevii din clasa a VIII-a

Vacanța de vară pentru elevii din clasa a VIII-a începe în anul școlar 2025–2026 pe 13 iunie 2026, după finalizarea cursurilor pe 12 iunie 2026. Aceștia încheie anul școlar mai devreme decât restul elevilor, deoarece susțin Evaluarea Națională. După această dată, elevii intră în vacanța de vară, care se desfășoară până la începutul noului an școlar din septembrie 2026.

Când începe vacanța de vară pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a au început vacanța de vară mai devreme, pe 6 iunie 2026, după ce au finalizat cursurile pe 5 iunie 2026. Această structură diferită a anului școlar este determinată de examenele naționale și de finalizarea studiilor liceale. După această dată, elevii au intrat în vacanța de vară, care precede examenul de Bacalaureat și încheierea oficială a ciclului liceal.

Cât durează vacanța de vară 2026

Vacanța de vară 2026 durează aproximativ 11 săptămâni. Elevii sunt liberi în perioada 20 iunie – 6 septembrie 2026, conform calendarului școlar. Durata poate varia ușor pentru anumite clase, în funcție de data exactă la care își finalizează cursurile, dar pentru majoritatea elevilor vacanța de vară are aproape 2 luni și jumătate.

Când începe noul an școlar 2026–2027

Anul școlar 2026–2027 începe pe 7 septembrie 2026 și se desfășoară până pe 18 iunie 2027, având o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor.

Elevii de clasa a VIII-a, a XII-a (zi), a XIII-a (seral și frecvență redusă) vor încheia anul școlar mai devreme.

Structura completă a anului școlar 2025–2026

Anul școlar 2025–2026 a început pe 8 septembrie 2025 și se încheie pe 19 iunie 2026, având o durată de 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Au existat însă excepții pentru elevii din clasele terminale, precum a VIII-a și a XII-a / a XIII-a, care au avut calendare adaptate.

Anul școlar a fost organizat în cinci module de cursuri, desfășurate astfel:

  • Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
  • Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
  • Modulul 3: 8 ianuarie – 6 / 13 / 20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)
  • Modulul 4: 16 / 23 februarie – 3 aprilie 2026
  • Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Pe parcursul anului școlar, elevii au avut următoarele vacanțe:

Calendarul examenelor din anul școlar 2025-2026

Calendarul Evaluării Naționale 2026 pentru clasa a VIII-a

• 8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la evaluarea națională

• 12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

• 22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă

• 24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă

• 26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă

• 2 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00 , vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00

• 3 - 4 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

• 5 - 8 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor

• 9 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendar Bacalaureat 2026

• 2 - 4 iunie 2026 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

5  iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a

• 8 - 10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

• 10 – 11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

• 11 – 12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

• 15 – 17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale - proba D • 29 iunie 2026 - Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

• 30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

• 2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

• 3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

• 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18:00)

• 8 - 9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

• 9 - 10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor

• 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale

Etichete: vacanta de vara, vacanta elevi, bacalaureat, evaluare nationala,

Articol recomandat de sport.ro
Cum arată ultima ”bijuterie” lansată de BMW: ”Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru viitor”
Cum arată ultima ”bijuterie” lansată de BMW: ”Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru viitor”
Citește și...
Stiri Educatie
Evaluare Națională 2026 la clasa a VI-a începe cu proba la Limba română. Cum sunt structurate testele

Elevii de clasa a VI-a vor susţine marţi proba de Limbă şi comunicare - Limba română din cadrul Evaluării Naţionale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Stiri Educatie
Elevi români medaliați la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026. Au participat peste 200 de concurenți, din 27 de țări

Elevii români au obţinut trei medalii de argint, trei de bronz şi o menţiune de onoare la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026. 
Stiri Educatie
O elevă de 9 ani din România a creat o aplicație prin care părinții sunt alertați atunci când copiii lor se află în pericol

În timp ce mulți copii de vârsta lor descoperă primele jocuri pe telefon, mai multe eleve din România creează deja aplicații care pot salva vieți sau proteja mediul.

Recomandări
Stiri Politice
Un an la Cotroceni cu Nicușor Dan. De ce este criticat acum președintele României de unii dintre foștii săi susținători

În 26 mai 2026 se împlinește un an de când Nicușor Dan a depus jurământul ca președinte al României. Un an cu vizite diplomatice importante, numiri controversate la parchetele de justiție și o criză politică guvernamentală de amploare.

Știri Actuale
Sondaj INSCOP: 27% dintre români văd corupția drept principala problemă a țării. Salariile și pensiile, marile priorități

Românii consideră, în proporţie de 27,8%, că principala problemă a României este corupţia, conform unui sondaj INSCOP.

Știri Actuale
CSM atacă dur noua lege a salarizării și avertizează asupra unui pericol pentru justiție: „Conține soluții normative absurde”

Consiliul Superior al Magistraturii reacționează ferm după publicarea Proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acuzând că prevederile propuse afectează grav independența justiției.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Mai 2026

03:30:27

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Mai 2026

01:57:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Cel mai mare zăcământ al României

43:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

24:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Fotbalistul român cotat la 10.000.000€, în Bundesliga!

Sport

Ce a văzut Parisul, încântător: „Magic! Unul dintre cei mai mari din toate timpurile“