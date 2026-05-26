Vacanța de vară 2026 – calendar oficial. Când se încheie cursurile și cât durează vacanța

Conform calendarului școlar 2025–2026, structurat de Ministerul Educației, finalul de an aduce ultima zi de școală în iunie, urmată de o vacanță lungă de vară care se întinde până în septembrie.

Când începe vacanța de vară 2026 în România

Vacanța de vară 2026 începe imediat după încheierea cursurilor, adică pe 20 iunie 2026 pentru majoritatea elevilor.

Ultima zi de cursuri pentru majoritatea elevilor este 19 iunie. Există însă și excepții. Elevii de clasa a VIII-a, a XII-a și a XIII-a intră în vacanța de vară mai devreme pentru a avea timp de pregătire pentru examenele naționale – Evaluare Națională și Bacalaureat.

Care este ultima zi de cursuri în anul școlar 2025–2026

Ultima zi de cursuri din anul școlar 2025–2026 diferă în funcție de nivelul de învățământ. Pentru majoritatea elevilor, cursurile se încheie pe 19 iunie 2026, conform calendarului școlar.

Elevii de clasa a VIII-a termină pe 12 iunie 2026, iar cei de clasa a XII-a și a XIII-a pe 5 iunie 2026.

Când începe vacanța de vară pentru elevii din clasa a VIII-a

Vacanța de vară pentru elevii din clasa a VIII-a începe în anul școlar 2025–2026 pe 13 iunie 2026, după finalizarea cursurilor pe 12 iunie 2026. Aceștia încheie anul școlar mai devreme decât restul elevilor, deoarece susțin Evaluarea Națională. După această dată, elevii intră în vacanța de vară, care se desfășoară până la începutul noului an școlar din septembrie 2026.

Când începe vacanța de vară pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a au început vacanța de vară mai devreme, pe 6 iunie 2026, după ce au finalizat cursurile pe 5 iunie 2026. Această structură diferită a anului școlar este determinată de examenele naționale și de finalizarea studiilor liceale. După această dată, elevii au intrat în vacanța de vară, care precede examenul de Bacalaureat și încheierea oficială a ciclului liceal.

Cât durează vacanța de vară 2026

Vacanța de vară 2026 durează aproximativ 11 săptămâni. Elevii sunt liberi în perioada 20 iunie – 6 septembrie 2026, conform calendarului școlar. Durata poate varia ușor pentru anumite clase, în funcție de data exactă la care își finalizează cursurile, dar pentru majoritatea elevilor vacanța de vară are aproape 2 luni și jumătate.

Când începe noul an școlar 2026–2027

Anul școlar 2026–2027 începe pe 7 septembrie 2026 și se desfășoară până pe 18 iunie 2027, având o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor.

Elevii de clasa a VIII-a, a XII-a (zi), a XIII-a (seral și frecvență redusă) vor încheia anul școlar mai devreme.

Structura completă a anului școlar 2025–2026

Anul școlar 2025–2026 a început pe 8 septembrie 2025 și se încheie pe 19 iunie 2026, având o durată de 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Au existat însă excepții pentru elevii din clasele terminale, precum a VIII-a și a XII-a / a XIII-a, care au avut calendare adaptate.

Anul școlar a fost organizat în cinci module de cursuri, desfășurate astfel:

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul 3: 8 ianuarie – 6 / 13 / 20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)

Modulul 4: 16 / 23 februarie – 3 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Pe parcursul anului școlar, elevii au avut următoarele vacanțe: