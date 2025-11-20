Temele de vacanță pentru elevi ar putea fi opționale, iar cele zilnice limitate la cel mult două ore. Ce spun specialiștii

Ministrul Educației ar vrea ca temele de vacanță să fie opționale, cele zilnice să se limiteze la o oră pentru copiii din ciclul primar și la două pentru cei de gimnaziu.

Și specialiștii din domeniu atrag atenția că supraîncărcarea cu teme a elevilor reduce drastic timpul dedicat sportului, socializării și odihnei.

Între școală și activități extrașcolare, copiii au tot mai puțin timp să se joace, dar și să stea cu părinții lor.

Copil: „Foarte multe..."

Femeie: „Noi mergem acasă acum și facem 2-3 ore teme."

Ordinul de ministru, care a fost pus în dezbatere publică, propune reglementări clare: "În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial. Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar."

Adică facultative, potrivit aceluiași proiect.

Prof. Dr. Domnița Florina Mora, învățătoare: „Există și momente în care elevul este suprasolicitat. Până la urmă devine un factor de stres atât pentru părinte cât și pentru elev."

Timp recomandat pentru teme

Cei din ciclul primar ar trebui să aloce temelor maximum o oră, iar elevii mai mari, două.

Sorin Ion, secretar de stat, Ministerul Educației: „Un elev de gimnaziu are 7 ore pe zi la școală; dacă pentru acasă se dau 4 ore de teme, atunci deja 10-11 ore în fiecare zi înseamnă foarte mult."

Silvia Monica Ilisiu, director adjunct Colegiul Național George Barițiu: „Să fie într-adevăr foarte eficiente și cu obiective clare, să nu fie exagerate din punct de vedere al cantității."

Un studiu recent, făcut de cercetătorii de la Universitatea Babeș-Bolyai, după ce au monitorizat copii de clasa a treia, a arătat progrese semnificative atât la limba română, cât și la matematică, dacă cei mici nu depășeau 40 de minute de lucru acasă.

Până să fie adoptat, ordinul de ministru este deschis la sugestii și modificări, urmând ca forma finală să fie publicată în Monitorul Oficial.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













