Temele de vacanță pentru elevi ar putea fi opționale, iar cele zilnice limitate la cel mult două ore. Ce spun specialiștii

Stiri Educatie
20-11-2025 | 19:32
×
Codul embed a fost copiat

Ministrul Educației ar vrea ca temele de vacanță să fie opționale, cele zilnice să se limiteze la o oră pentru copiii din ciclul primar și la două pentru cei de gimnaziu.

autor
Alexandra Clej

Și specialiștii din domeniu atrag atenția că supraîncărcarea cu teme a elevilor reduce drastic timpul dedicat sportului, socializării și odihnei.

Între școală și activități extrașcolare, copiii au tot mai puțin timp să se joace, dar și să stea cu părinții lor.

Copil: „Foarte multe..."

Femeie: „Noi mergem acasă acum și facem 2-3 ore teme."

Citește și
Elevi armată Polonia
Cum pregătește o școală din Polonia elevii pentru armată: „Știu că fac ceva pentru țara mea”

Ordinul de ministru, care a fost pus în dezbatere publică, propune reglementări clare: "În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial. Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar."

Adică facultative, potrivit aceluiași proiect.

Prof. Dr. Domnița Florina Mora, învățătoare: „Există și momente în care elevul este suprasolicitat. Până la urmă devine un factor de stres atât pentru părinte cât și pentru elev."

Timp recomandat pentru teme

Cei din ciclul primar ar trebui să aloce temelor maximum o oră, iar elevii mai mari, două.

Sorin Ion, secretar de stat, Ministerul Educației: „Un elev de gimnaziu are 7 ore pe zi la școală; dacă pentru acasă se dau 4 ore de teme, atunci deja 10-11 ore în fiecare zi înseamnă foarte mult."

Silvia Monica Ilisiu, director adjunct Colegiul Național George Barițiu: „Să fie într-adevăr foarte eficiente și cu obiective clare, să nu fie exagerate din punct de vedere al cantității."

Un studiu recent, făcut de cercetătorii de la Universitatea Babeș-Bolyai, după ce au monitorizat copii de clasa a treia, a arătat progrese semnificative atât la limba română, cât și la matematică, dacă cei mici nu depășeau 40 de minute de lucru acasă.

Până să fie adoptat, ordinul de ministru este deschis la sugestii și modificări, urmând ca forma finală să fie publicată în Monitorul Oficial.

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Sursa: Pro TV

Etichete: scoala, elevi, ministerul educatiei, teme,

Dată publicare: 20-11-2025 19:17

Articol recomandat de sport.ro
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Citește și...
Producem tineri neadaptați pieței forței de muncă. Mai puțin de un sfert dintre ei continuă școala după liceu
Stiri Educatie
Producem tineri neadaptați pieței forței de muncă. Mai puțin de un sfert dintre ei continuă școala după liceu

Mai puțin de un sfert dintre românii între 25 și 34 de ani au mai făcut școală după liceu, deși peste 70% dintre angajatori caută oameni cu facultate sau cu studii postliceale.

Cum pregătește o școală din Polonia elevii pentru armată: „Știu că fac ceva pentru țara mea”
Stiri externe
Cum pregătește o școală din Polonia elevii pentru armată: „Știu că fac ceva pentru țara mea”

În Polonia, elevii nu mai învață doar matematică sau istorie, ci și cum să mânuiască armele. Școlile sunt nevoite să-și adapteze programul educațional.

O elevă a fost rănită după ce un coleg a adus o armă de tip airsoft la un liceu din Cluj-Napoca
Stiri Socante
O elevă a fost rănită după ce un coleg a adus o armă de tip airsoft la un liceu din Cluj-Napoca

Grav incident într-un liceu din Cluj-Napoca. Un elev de 14 ani a venit la școală cu o armă de tip airsoft pentru a-și impresiona colegii, dar a rănit o fată din clasă. Arma a fost confiscată de polițiștii care vor să afle de unde o avea băiatul.

Un constănțean care își ducea zilnic copilul la școală cu mașina, oprit de poliție cu focuri de armă. Ce au descoperit
Stiri actuale
Un constănțean care își ducea zilnic copilul la școală cu mașina, oprit de poliție cu focuri de armă. Ce au descoperit

Un şofer care a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, a abandonat maşina şi a încercat să fugă, a fost imobilizat după ce oamenii legii au tras patru focuri de avertisment în aer, a anunţat miercuri IPJ Constanţa.

 

Ce se întâmplă în fiecare școală din Rusia în care Putin controlează catedra
Stiri externe
Ce se întâmplă în fiecare școală din Rusia în care Putin controlează catedra

De la declanșarea războiului din Ucraina, elevii ruși sunt supuși unor sesiuni săptămânale de propagandă pro-Putin. O crimă împotriva copilăriei, o otrăvire sistematică a minților tinere cu veninul militarismului și al xenofobiei.

Recomandări
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un
Stiri externe
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.  

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis
Stiri Justitie
Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Noiembrie 2025

51:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28