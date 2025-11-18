Producem tineri neadaptați pieței forței de muncă. Mai puțin de un sfert dintre ei continuă școala după liceu

Mai puțin de un sfert dintre românii între 25 și 34 de ani au mai făcut școală după liceu, deși peste 70% dintre angajatori caută oameni cu facultate sau cu studii postliceale.

Potrivit unui raport Eurostat, țara noastră este pe ultimul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de studii care aduc plus valoare candidaților pe piața muncii.

O treime dintre liceeni și 10% dintre cursanții de la postliceale dispar treptat din listele de prezență, iar multe clase sunt goale în prag de absolvire.

Reporter: „Mai sunt toți aceia în clasă?”

Elev: „Nu. Mulți s-au lăsat de școală. Nu le place școala, să învețe. Nu vedeau rostul la ore.”

Reporter: „Și ai mai auzit ceva de ei?”

Elev: „Da, dar nu pot să spun că e confidențial.”

Reporter: „Ceva ilegal?”

Elev: „Da.”

Cum percep elevii și profesorii abandonul școlar

Alina Meclea, inspector Giurgiu: „Într-o comunitate mică, cum e municipiul Giurgiu, copiii văd în jurul lor oameni care trăiesc bine fără prea multe studii. Că nu e nevoie să fii student ca să ai o viață bună. Și în facultate, 48% dintre cei care încep împreună anul I se retrag înaintea licenței. Unii chiar nu fac față. Mulți cred în câștiguri rapide.”

Elevă: „În primul semestru, cred. Doar n-a mai venit. Nu știu de ce. Doar și-a înghețat anul și apoi n-a mai venit deloc. Și David a plecat...”

Corespondent Știrile PRO TV: „Călcâiul lui Ahile pentru învățământul românesc rămâne zona profesional-tehnologică. Să luăm liceul Ion I. C. Brătianu, care pregătește lucrători în turism și alimentație publică, electricieni și mecanici. În ultimii 4 ani, media de admitere a scăzut de la 3,80 – oricum foarte puțin – la 2,40. După trei ani cu 0% absolvenți promovați, abia a ajuns, în acest an, ca 14% dintre liceeni să ia bacalaureatul.”

România comparativ cu alte state europene

Irlanda conduce în topul Uniunii Europene privind educația terțiară. Asta înseamnă că, după anii obligatorii de școală, peste 65% dintre irlandezi au absolvit încă o formă de învățământ. La coada clasamentului se află Ungaria, Italia și, în final, România, cu doar 23% din populația tânără valoroasă pe piața muncii.

Mara Șuteu, platformă angajări: „Peste 70% sunt pentru cei care au cel puțin studii postliceale. Vorbind de candidații activi în ultimele 3 luni, am observat că 51% dintre aceștia au doar studii medii.”

La cei care au doar liceul, timpul mediu de angajare este de un an. Cele mai accesibile joburi sunt lucrător în magazine, ospătar, ajutor de bucătar și muncitor necalificat.

