Un constănțean care își ducea zilnic copilul la școală cu mașina, oprit de poliție cu focuri de armă. Ce au descoperit

05-11-2025 | 15:58
Un şofer care a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, a abandonat maşina şi a încercat să fugă, a fost imobilizat după ce oamenii legii au tras patru focuri de avertisment în aer, a anunţat miercuri IPJ Constanţa.

 

Aura Trif

Bărbatul nu are permis, conducea un autovehicul neînmatriculat, care avea montate plăcuţe cu numere false, şi şi-ar fi dus zilnic copilul la şcoală cu maşina.

Conform IPJ, miercuri dimineaţă, în jurul orei 7:30, lucrători ai Poliţiei Municipiului Mangalia - Biroul Siguranţă Rutieră au efectuat semnal regulamentar de oprire şoferului unui autoturism care se deplasa pe strada Bisericii din satul Olteni.

Mașina nu era înmatriculată

"Şoferul nu s-a conformat semnalului, continuându-şi deplasarea, iar poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia, vehiculul fiind interceptat şi blocat în trafic. Conducătorul auto a coborât din autoturism şi a fugit, încercând să-şi piardă urma în curţile unor imobile. Pentru interceptarea acestuia, un poliţist a efectuat patru focuri de avertisment în plan vertical. Astfel, bărbatul a fost imobilizat şi, ulterior, condus la sediul poliţiei", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Din cercetările efectuate a reieşit că bărbatul are 44 de ani şi nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, s-a constatat că autoturismul nu este înmatriculat, iar plăcuţele cu numere de înmatriculare montate pe acesta aparţin unui alt vehicul.

Totodată, poliţiştii au descoperit că şi-ar fi dus zilnic copilul la şcoală cu autoturismul, deşi nu deţine permis de conducere.

Poliţiştii au întocmit în acest caz un dosar de cercetare penală.

Sursa: Agerpres

Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu", fostă navă a Marinei Regale Britanice, a acostat luni în portul militar Constanţa, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forţelor Navale Române.

