O elevă a fost rănită după ce un coleg a adus o armă de tip airsoft la un liceu din Cluj-Napoca

11-11-2025 | 13:20
Grav incident într-un liceu din Cluj-Napoca. Un elev de 14 ani din Cluj-Napoca a venit la liceu cu o armă de tip airsoft, pentru a-și impresiona colegii, dar a rănit o colegă.

autor
Doina Plăcintă

Potrivit anchetatorilor, elevul a venit la școală cu arma în ghiozdan. Le-a spus colegilor că are să le arate ceva și mai mulți copii s-au adunat să vadă despre ce e vorba. În timp ce a scos arma de tip airsoft și o manevra, din neatenție, o bilă de plastic ar fi fost proiectată în zona feței unei colege.

Eleva a primit îngrijiri la cabinetul medical școlar și nu a avut nevoie de spitalizare. Imediat, părinții copilei au venit într-un suflet la școală. După ce s-au asigurat că fiica lor este bine, aceștia au hotărât să nu depună plângere împotriva băiatului.

Polițiștii au confiscat arma, iar băiatul a fost amendat cu o mie de lei. Pentru că arma nu a fost supusă autorizării, conform legii, anchetatorii verifică cine este proprietarul.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, scoala, elev,

Dată publicare: 11-11-2025 13:17

