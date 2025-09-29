Nemulțumirile studenților la începutul anului universitar: „Ne-au luat reducerile la tren, acum ne-au luat din burse”

29-09-2025 | 20:16
Studenții din toată țara au început de luni facultatea. Universitățile au organizat festivități de deschidere, iar bobocii s-au arătat plini de speranță.  

Alexia Enescu,  Bianca Ghiță,  Liliana Curea

În paralel, colegii lor mai mari au ieșit în stradă în mai multe orașe, nemulțumiți de măsurile recente din educație. Tinerii spun că pierd bani și o parte din drepturi.

Studenții au participat în număr mare la festivitățile de început de an.

Maria, de exemplu, a fost admisă la Academia de Studii Economice din București cu media 9,94 și privește cu optimism spre viitor.

Maria: „Emoțiile sunt mari, dar încercăm să le gestionăm atât cât putem. De mâine începem în plin. Îmi place foarte mult domeniul de risk management și asta cred că mi-ar plăcea să fac și pe viitor.”

Emoționat a fost și George Dumbravă, care a intrat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” cu 99 de puncte din 100.

George Dumbravă: „Tatăl meu este preot și mama mea este profesoară. În schimb, mi se pare foarte interesantă medicina. Ea îți permite să studiezi toată viața și să te axezi pe ce domeniu vrei tu, să evoluezi și să descoperi lucruri noi.”

Cei care au venit din afara Bucureștiului speră că aici își vor construi un viitor profesional după terminarea studiilor.

Student: „Bucureștiul mi-a plăcut mereu. Consider că sunt multe oportunități de angajare. Îmi doresc să administrez afacerea mea și voi vedea de-a lungul anului.”

Dacă bobocii abia s-au dezmeticit, studenții din anii mai mari au organizat proteste.

Corespondent Știrile Pro TV: „În Piața Victoriei, de exemplu, s-au adunat câteva sute de studenți nemulțumiți de măsurile luate de Guvern. Și-au scris nemulțumirile pe pancarte și scandează împreună. Astfel de proteste au avut loc pe tot parcursul zilei în mai multe orașe mari din țară.”

Studentă: „Avem un abandon universitar foarte mare. Dacă acești guvernanți vor ca noi să rămânem în țară, ar trebui să ne ajute cu minimul, să avem o bursă.”

Student: „Ne-au luat reducerile la tren, acum ne-au luat din burse.”

La Cluj-Napoca, anul universitar a fost deschis de ministrul Educației, Daniel David. În paralel, în fața prefecturii, tinerii își strigau nemulțumirile.

Studentă: „S-a redus și pe partea de transport. Nu mai avem reduceri, nu mai avem nici burse. Sunt mulți studenți care nu își permit să se întrețină la facultate.”

Studenții sunt nemulțumiți că fondul de burse a scăzut cu peste 50% și că banii vor fi acordați doar pe perioada anului universitar, nu și în vacanțe.

În plus, reducerea de 90% pentru transportul pe calea ferată va fi oferită limitat, doar pe ruta centru universitar, localitatea de domiciliu.

