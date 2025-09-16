Au apărut noi cămine studențești, înainte de noul an universitar. Și hotelurile sunt folosite în acest scop

Creșterea numărului de studenți pune, an de an, presiune pe spațiile de cazare. Cum există un deficit de locuri în căminele de stat, golul este umplut, în unele cazuri, de hoteluri.

În anul universitar trecut, de exemplu, în toată țara erau înscriși la licență aproape 370.000 de studenți, iar căminele acopereau doar 100.000 de locuri.

Căminele de la malul mării

Deficitul de locuri în căminele studențești persistă de zeci de ani, iar investițiile în domeniu nu acoperă cererea. În Mamaia, care vara este capitala distracției pe litoral, cel puțin 200 de locuri de cazare din hoteluri devin, din toamnă până în primăvară, a doua casă pentru studenții care învață la universitățile de la malul mării.

Corespondent PROTV: „În loc de cămin sau chirie în Constanța, unii dintre studenți aleg camerele de hotel. Cu puțin noroc, pot prinde unele cu vedere la mare sau foarte aproape de plajă. În orice caz, plătesc mai puțin decât ar da pe o chirie în oraș.”

Diana Scripcaru reprezentant agenție de turism: „Hotelierii ne-au anunțat că țin hotelurile deschise și în extrasezon pentru studenții care doresc să se cazeze, iar prețurile sunt undeva la 2.300-2.500 de lei pe lună.”

Studenți: „Sincer, aș alege cazarea la hotel întrucât îți oferă mai multă intimitate și liniștea să-ți poți face treaba cât mai bine. Este un preț acceptabil.” (...)

„Aș prefera un hotel, pentru că la cămin sunt o grămadă de studenți.”

Unii hotelieri au investit în săli de mese și spălătorii pentru a răspunde nevoilor studenților.

Gheorghe Apostol, reprezentantul unui hotel: „1.700 de lei pe lună cu toate utilitățile incluse: căldură, apă, curent. Au frigider în cameră, își pot aduce la sala de mese pentru un mic dejun.”

Investiții în căminele studențești

Există și vești bune. La Timișoara, a fost dat în folosință cel mai modern spațiu de cazare din țară. Imobilul din mijlocul campusului studențesc are șapte etaje și poate găzdui aproape 650 de studenți.

Student: „Baia e mai mare decât mă așteptam... Băăă, e chiar ok, pot să-mi aduc hainele, amin!”

Fiecare cameră are baie proprie, iar bucătăriile sunt complet dotate.

Vlad Petcu, director administrativ adjunct Universitatea de Vest: „Avem climatizare automată. Vorbim despre senzori de gălăgie, de decibeli, pentru a putea încuraja un mediu unde să învețe, mai degrabă decât să facă petreceri.”

Căminul a costat 100 de milioane de lei, iar la cazare au avut prioritate studenții cu note mari. Pentru un loc aici, tinerii plătesc 700 de lei lunar. Un alt cămin, la fel de modern, este deja în construcție.

Andreea Bogdan, studentă: „Nu-mi permit o chirie, dar îmi permit un cămin. Mă face să învăț mai bine.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













