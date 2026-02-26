Astfel, în prima etapă, cererile de înscriere se vor depune la şcoală sau se vor transmite online, în perioada 31 martie - 6 mai.

Listele copiilor înscrişi în prima etapă şi numărul locurilor rămase libere se vor afişa în 21 mai.

Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2026-2027 a fost aprobat.

În 12 martie, fiecare unitate de învăţământ va comunica pe canalele proprii circumscripţiile şcolare, precum şi numărul de clase pregătitoare pentru anul şcolar 2026-2027.

Între 31 martie şi 6 mai vor avea loc completarea cererilor tip de înscriere de către părinţi, online sau la şcoala la care se solicită înscrierea copilului, depunerea/transmiterea cererilor şi validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică.

Între 6 şi 11 mai se vor procesa cererile de înscriere şi vor fi repartizaţi elevii la şcoala de circumscripţie.

În perioada 13-20 mai vor fi procesate cererile de înscriere a copiilor la alte şcoli decât cea de circumscripţie, pe locurile rămase libere.

În 21 mai vor avea loc procesarea cererilor şi repartizarea copiilor ai căror părinţi au optat pentru înscrierea la o altă şcoală decât cea de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsa de locuri, şi care au exprimat opţiunea de a fi înscrişi la şcoala de circumscripţie.

Tot în 21 mai se vor afişa, la şcoli şi pe site-ul inspectoratului şcolar, listele copiilor înscrişi şi numărul locurilor rămase libere după prima etapă de înscriere.

A doua etapă de înscriere va începe în 22 mai, când va fi comunicată procedura pentru repartizarea copiilor pe locurile rămase disponibile.

Între 25 şi 29 mai se vor depunere cererile de înscriere, la şcoala aflată pe prima poziţie din cele trei opţiuni exprimate, cererile urmând să fie validate între 2 şi 8 iunie.

Între 9 şi 15 iunie vor fi procesate cererile de înscriere, iar în 16 iunie vor fi afişate listele copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

Cererile copiilor care nu au fost încă înscrişi în clasa pregătitoare sau alte situaţii vor fi soluţionate de şcoli, respectiv de inspectoratul şcolar în perioada 1-4 septembrie.

Ministerul Educaţiei aminteşte că părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv au obligaţia de a-i înscrie în clasa pregătitoare.

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscrişi în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învăţământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Pentru aceştia, dacă frecventează grădiniţa, recomandarea este eliberată de grădiniţă, în baza unei solicitări adresate de părinţi. Dacă nu au frecventat grădiniţa sau au revenit/revin din străinătate, recomandarea se eliberează de către CJRAE/CMBRAE, în baza unei solicitări adresate de părinţi.

Perioada propusă pentru depunerea solicitărilor/evaluare/eliberarea recomandărilor este 16-30 martie.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau cei ai copiilor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare.

Forma finală a calendarului a fost aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care a avut loc joi.