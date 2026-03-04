„Următoarele valuri vor fi mai mari și mai numeroase", a avertizat el, citându-l pe președintele Trump, relatează CNN, preluat de news.ro.

Obiectivul: controlul total al spațiului aerian iranian

Hegseth a prezentat planul de accelerare: forțele aeriene americane și israeliene vor prelua „controlul complet al spațiului aerian iranian" în „mai puțin de o săptămână". Următoarea fază vizează „găsirea, reperarea și distrugerea rachetelor și a bazei industriale de apărare", plus eliminarea liderilor militari iranieni.

„Aceasta nu a fost niciodată menită să fie o luptă corectă. Îi lovim în timp ce sunt la pământ, ceea ce este exact așa cum ar trebui să fie", a declarat șeful Pentagonului.

Generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, a confirmat că Iranul lansează „mai puține rachete decât la începutul războiului". „Vom începe acum să extindem atacurile în interiorul teritoriului iranian, creând o libertate de manevră suplimentară", a adăugat el.

Prima scufundare cu torpile de la Al Doilea Război Mondial

Hegseth a confirmat scufundarea unei nave de război iraniene în largul coastelor Sri Lankăi, numind-o „prima scufundare a unei nave inamice cu torpile de la Al Doilea Război Mondial încoace". „O moarte liniștită", a comentat el.

Șase soldați americani au fost uciși până acum în conflict. Hegseth a deplâns pierderile, dar a asigurat că „Statele Unite vor rezista mai mult decât Iranul".