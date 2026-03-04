Potrivit acestuia, şedinţa de miercuri s-a încheiat "în bună regulă", lucru care poate fi confirmat şi de participanţii de la alte partide.

"Întâlnirea a fost de dimineaţă, a fost în bună regulă. A rămas că se vor face ultimele corecturi, că se va trimite până la sfârşitul acestei săptămâni bugetul în detaliu către toate partidele şi că săptămâna viitoare, la mijlocul săptămânii, miercuri sau joi, Guvernul va trimite bugetul la Parlament în vederea adoptării", a precizat Ilie Bolojan, într-o emisiune la B1 TV, citată de AGERPRES.

El a menţionat că a văzut comunicatul PSD şi că textul este "în contradicţie, în totalitate" cu ceea ce s-a întâmplat miercuri.

"Este, sigur, de neînţeles de ce atunci când discutăm lucruri serioase, într-o perioadă dificilă pentru România, în spaţii în care sunt şedinţe, lucrurile se derulează normal, după care, la câteva ore, comunicatele legate de ceea ce s-a discutat acolo sunt total diferite de realitate. Dar asta nu cred că ajută nici Partidul Social Democrat şi nici coaliţia în general, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru ţara asta. Nu înţeleg de ce trebuie să avem scandaluri când şi aşa avem bugetul întârziat şi trebuie să îl închidem", a spus premierul.

Şeful Executivului a subliniat că la nicio discuţie a coaliţiei nu s-a discutat despre schimbarea lui din funcţie.

"Aspectele care ţin de poziţionări politice nu fac decât să complice lucrurile, cu atât mai mult cu cât, pe lângă situaţia politică din România, în această perioadă, pe lângă ceea ce se întâmplă în Ucraina, (...) avem şi criza din Orientul Mijlociu şi deci ar trebui ca în acest context, care nu este foarte simplu pentru România, şi nu numai pentru România, să dăm dovadă de responsabilitate, să mergem mai departe şi să facem ceea ce este necesar pentru ţara noastră şi să tratăm lucrurile cu seriozitate şi responsabilitate", a punctat Bolojan.

Partidul Social Democrat l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că a provocat, miercuri, un nou blocaj în coaliţia de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului. Social-democraţii au anunţat că imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget se va reuni conducerea partidului pentru a decide acţiunile politice care se impun.

"În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar. Prin această atitudine inflexibilă şi sfidătoare la adresa partenerilor de coaliţie prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului şi de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare", se arată într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook a PSD.