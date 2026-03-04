ANOSR anunţă, într-un comuncat de presă, că a înaintat miercuri, 4 martie, Ministerului Educaţiei şi Cercetării o adresă prin care solicită o întâlnire cu noul ministru, pentru a discuta despre principalele probleme din învăţământul superior.

Despre ce vor să discute studenții

„Subiectele pe care le propunem în cadrul discuţiei sunt următoarele: finanţarea învăţământului superior, fondul de burse şi protecţie socială, facilităţile pentru studenţi la transportul feroviar şi local şi situaţia implementării mai multor acte normative, inclusiv la nivel universitar, precum şi stadiul în care se află diversele platforme lansate”, se arată în comunicatul citat.

Totodată, în contextul discuţiilor publice privind diminuarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ANOSR reaminteşte că impactul măsurilor de austeritate asupra drepturilor studenţilor „a avut loc încă de la 1 ianuarie 2025, odată cu punerea în aplicare a O.U.G. nr. 156/2024, moment în care transportul studenţilor a fost limitat”.

„ANOSR a demonstrat prin analizarea costurilor subvenţiilor acordate pentru transportul feroviar al studenţilor că limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar intern a generat o economie nesemnificativă, de mai puţin de 0,0021% din buget, dar un impact social grav în rândul studenţilor, fiindu-le împiedicată mobilitatea şi accesul la oportunităţi educaţionale esenţiale”, se arată în comunicatul citat.

De asemenea, cea de-a doua serie de măsuri care au afectat atât studenţii, cât şi sistemul de învăţământ a avut loc odată cu adoptarea Legii nr. 141/2025, care a inclus modificarea bazei de calcul a costului standard alocat universităţilor per student bugetat pentru fondul de burse şi protecţie socială de la salariul minim brut pe economie la cel net, precum şi restrângerea perioadei de acordare a burselor exclusiv pe durata activităţii didactice, fondul de burse fiind diminuat cu aproximativ 52%, echivalentul a aproximativ 44.000 de burse sociale.

„ANOSR a lansat în 12 ianuarie 2026 studiul „Coşul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?”, care relevă că minimul lunar necesar pentru cheltuielile esenţiale ale unui student ajunge la 2.027,99 lei, mult peste bursa socială minimă oferită de stat, de doar 925 lei”, precizează comunicatul.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) va continua demersurile pentru restabilirea echilibrului în sistemul de învăţământ superior, în vederea respectării misiunii de a contribui la un mediu universitar accesibil şi echitabil pentru toţi tinerii din România, solicitând Guvernului României şi membrilor Parlamentului României alocarea unui buget adecvat Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru anul 2026.

Cine e noul ministru al Educației

Liberalii au votat în marți seară propunerile pentru portofoliul Educației, iar de cea mai mare susținere, s-a bucurat rectorul Universității „Ștefan cel Mare", din Suceava, Mihai Dimian. Funcția era vacantă de peste două luni, după demisia lui Daniel David. Interimatul a fost asigurat, de premierul Bolojan. În ședința online a Biroului Politic Național, Mihai Dimian a fost validat în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației.

Are 51 de ani și este rectorul Universității din Suceava. Este licențiat în matematică și fizică și are un doctorat în inginerie electrică obținut în Statele Unite, la University of Maryland. A predat la Universitatea Howard din Washington, iar o parte importantă a carierei sale este legată de cercetare și de zona tehnologică. Din 2024 conduce Universitatea „Ștefan cel Mare”, după mai mulți ani petrecuți în funcții de management universitar. Nu are apartenență politică declarată, iar numele său a fost propus chiar de premierul Bolojan.

Dimian are o colaborare foarte bună cu învăţământul preuniversitar, fiind implicat în coordonarea şi organizarea de olimpiade naţionale şi internaţionale, concursuri şi tabere de ştiinţă şi tehnologie pentru elevi, participând la consfătuiri anuale cu directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar şi la cercuri pedagogice, vizitând şcoli şi licee din regiune, inclusiv pentru a implica elevii în experimente de ştiinţă.