Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”

Peste 15.000 de persoane au ieșit în stradă, sâmbătă, în Israel pentru a cere încetarea războiului din Gaza și pentru a-l îndemna pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor rămași.

Familiile și susținătorii ostaticilor încă deținuți de Hamas s-au adunat în Piața Paris din Ierusalim, iar alții s-au adunat în Tel Aviv, arată BBC.

Dintre cei 48 de ostatici reținuți încă în Gaza, se crede că până la 20 sunt în viață.

Israelul nu a răspuns încă în mod oficial la posibilitatea unui acord pentru eliberarea unor ostatici, dar a cerut anterior returnarea tuturor ostaticilor în situația oricărei înțelegeri.

Netanyahu insistă că victoria totală asupra Hamas îi va aduce pe ostatici acasă.

Hamas a luat 251 de ostatici, ducându-i în Gaza după atacul său din sudul Israelului din 7 octombrie 2023, în care au murit aproximativ 1.200 de persoane.

Imediat, Israelul a lansat o campanie masivă de represalii cu scopul declarat de a distruge Hamas, și care s-a soldat cu moartea a cel puțin 64.368 de palestinieni, potrivit ultimelor ale Ministerului Sănătății condus de Hamas. ONU consideră cifrele fiabile, deși Israelul le contestă.

De atunci, acțiunile de protest de pe străzile israeliene și cererile internaționale din partea unora dintre aliații săi de a opri ofensiva militară din Gaza au crescut constant.

Cu toate acestea, toate semnele arată că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) se pregătesc să intensifice războiul, în timp ce guvernul Netanyahu promite să obțină controlul deplin asupra Fâșiei Gaza și să învingă în sfârșit Hamas, arată sursa citată.

Sâmbătă seara, la Tel Aviv și Ierusalim au avut loc unele dintre cele mai mari proteste din ultimele luni, pentru eliberarea ostaticilor rămași și încetarea războiului.

Protest în fața casei lui Netanyahu

În apropierea reședinței lui Netanyahu din oraș, oamenii i-au cerut acestuia să ajungă la un acord cu Hamas care să permită întoarcerea în siguranță a celor dragi, la aproape doi ani de la răpirea lor.

Printre numeroșii membri ai familiilor cu mesaje furioase pentru Netanyahu s-a numărat și mama lui Matan Angrest, un soldat IDF deținut în Gaza.

„Aceasta nu este o amenințare, domnule prim-ministru. Dacă se întâmplă ceva, veți plăti pentru asta - acesta este cuvântul unei mame", a strigat Anat Angrest, a relatat Times of Israel.

Mulți protestatari spun că extinderea războiului va pune și mai mult în pericol viața ostaticilor.

