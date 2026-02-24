Bolojan a menţionat că România nu duce lipsă de diplome, ci de competenţe, de determinare şi de dedicare.

„Toate sectoarele administraţiei participă la acest efort şi, în baza discuţiei cu reprezentanţii universităţilor, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universităţi să se facă începând din toamna acestui an, o dată cu încheierea anului universitar, în aşa fel încât să nu fie perturbat anul universitar. Şi, tot în baza acestei discuţii, a venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate”, a declarat Ilie Bolojan, marţi seară, la finalul şedinţei de Guvern.

Prim-ministrul a declarat că sporul pentru doctorate este o practică introdusă ”în zona noastră”.

„Acum trebuie să discutrăm foarte deschis. Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veţi regăsi în ţările din vestul Europei, este o practică care a fost introdusă în zona noastră. Şi cred că, dacă ar fi să fim foarte corecţi şi foarte cinstiţi, nu de diplome ducem lipsă, ci de competenţe uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ce este nevoie acolo unde sunt”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Acesta a avertizat că un cadru didactic într-o universitate din România este remunerat prin poziţia de cadru didactic, prin gradul universitar pe care îl are: „Deci, salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include peste tot şi această diplomă”.

Guvernul a propus în februarie 2026 reducerea indemnizaţiei pentru titlul ştiinţific de doctor la valoarea de 500 de lei brut lunar.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, pachetul de relansare economică şi reforma administraţiei. Pachetul de relansare economică vine să ”creeze mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare în anii următori”, iar reforma administraţiei va duce la o îmbunătire a calităţii serviciilor oferite populaţiei.