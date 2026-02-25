„În ceea ce privește posturile desființate la autoritățile locale, cum vă spuneam, acest sistem generează 12.794 de posturi ocupate reduse, de asemenea 26.802 posturi vacante reduse și un număr de 6.102 posturi reprezentând reducerea consilierilor personali ai celor aleși în funcții de demnitate la nivel local, în total 45.698 de posturi”, a explicat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Această reformă ar urma să ducă și la diminuarea cheltuielilor legate de personal cu peste 1,6 miliarde de lei în anul 2026 și cu peste 3 miliarde de lei în anul 2027.

„Reducem aparatul administrativ central: numărul posturilor din cabinetele miniștrilor și din cabinetele demnitarilor aleși din administrația centrală și locală va scădea semnificativ. În total, vor fi desființate 6.409 posturi, ocupate și vacante. Numărul angajaților din administrația publică centrală va scădea cu 10%, cu excepția personalului din educație, cultură, apărare, ordine publică, respectiv spitale și serviciile publice de ambulanță”, a precizat ministrul.

În anul 2026, autoritățile locale vor putea decide temporar dacă reduc numărul de posturi sau doar cheltuielile salariale. Începând cu anul 2027, însă, 30% din totalul posturilor (ocupate și vacante) va trebui desființat.

Un număr de 731 de unități administrativ-teritoriale funcționează deja cu un număr echilibrat de angajați și nu vor fi obligate să facă reduceri suplimentare. În celelalte cazuri, la nivel național, numărul posturilor ocupate va scădea în medie cu 10%. Totodată, numărul angajaților din primăriile comunelor mari va fi corelat proporțional cu numărul de locuitori.

Guvernul arată explicit că menținerea unor structuri supradimensionate „afectează grav capacitatea de investiție și sustenabilitatea bugetară a autorităților locale” . În lipsa unor intervenții imediate, Executivul avertizează asupra riscului ca unele primării să ajungă în imposibilitatea de a-și achita obligațiile curente, inclusiv salariile.

În practică, măsurile vizează: