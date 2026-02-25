La Gala Excelenţei în Educaţie, care a avut loc la Palatul Copiilor "Adrian Băran" din Slatina, au fost premiaţi aproape 600 de elevi şi peste 190 de profesori cu performanţe şcolare şi sportive în anul precedent.

Eduard Ştefan, în prezent elev în clasa a V-a la Şcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu" din Caracal, a fost medaliat de mai multe ori cu aur la competiţii de matematică naţionale şi internaţionale, iar la evenimentul organizat de Consiliul Judeţean Olt a fost premiat alături de învăţătoarea Mihaela Ruţă.

"Anul 2025 a fost pentru mine un plin de rezultate, reuşite, deoarece am fost la două concursuri internaţionale, unul în Thailanda şi altul în New York, obţinând aur la ambele. Pentru aceste rezultate am fost premiat de Consiliul Judeţean. Mi se pare un lucru bun, deoarece simt că mi s-a văzut potenţialul şi rezultatele şi că sunt susţinut. Anul acesta am fost deja la concursul International Math Challenge din Thailanda, unde am fost şi anul trecut, şi îmi propun să mă mai duc la două concursuri internaţionale, unul în Dubai, altul în New York", a declarat Eduard Ştefan.

Învăţătoarea Mihaela Ruţă, care l-a îndrumat pe Eduard Ştefan până în toamna trecută, a arătat că acesta are sete de cunoaştere şi munceşte foarte mult.

"Edi este un copil special, în sensul că este dotat cu o capacitate intelectuală deosebită şi pe lângă lucrul acesta, Edi are o mare sete de cunoaştere, o curiozitate ieşită din comun. Pot spune că este o adevărată inspiraţie pentru copiii de vârsta lui şi nu numai, chiar şi pentru noi, pentru care o ambiţie deosebită, munceşte foarte mult şi eforturile susţinute pe care el le-a depus au fost încununate de succes. Consiliul Judeţean a recunoscut meritele acestor copii şi ale dascălilor care stau în spatele lor şi care muncesc pentru participarea la aceste concursuri şcolare şi nu numai participare, ci şi obţinerea unor rezultate extraordinare", a punctat Mihaela Ruţă.

Elevii au primit, pe lângă sume de bani diferite în funcţie de rezultatele fiecăruia, câte un volum din romanul "Viaţa la ţară" scris de Duiliu Zamfirescu, pe scenă la înmânarea cărţii fiind prezent şi strănepotul scriitorului, Nicolas Duiliu Zamfirescu de Aritonovici, un susţinător al performanţelor în artă prin asociaţia ASCAR.



