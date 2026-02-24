Profesorii spun că normele de funcționare a școlilor și "Statutul elevului", publicate de Ministerul Educației acum mai bine de un an, au rămas în urmă față de problemele din clase. De la alarme false cu bombe, anunțate prin sistemul de urgență, până la organizarea de jocuri de noroc în pauze și distribuirea de materiale pornografice, toate au ca efect scăderea notei la purtare.

Detalierea sancțiunilor

Materialele care lezează imaginea persoanelor sunt sancționate cu mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu până la 4 puncte.

Organizarea de jocuri de noroc în incinta instituției atrage mustrare și scăderea notei la purtare cu 2-4 puncte.

Difuzarea de materiale obscene sau pornografice atrage mustrare scrisă și 3 puncte minus la purtare.

Alertele false la serviciile de urgență, anunțând explozii iminente, se plătesc cu 4 puncte scăzute la purtare.

Afișele și înscrisurile denigratoare la adresa școlii atrag minus un punct la purtare.

În ceea ce privește violența în școală, eforturile sunt mari și de multe ori inutile, se plâng diriginții, dacă doar se aplică măsuri de control al greșelilor grave, dar ele nu au susținere și din partea părinților.

Prof. Mirela Șiman, director: „Sunt părinți care au înțeles că trebuie să lucrăm împreună ca să-i educăm pe copii, sunt părinți care nu acceptă acest lucru.”

Reporter: „Și atunci ce fac?”

Prof. Mirela Șiman, director: „Contestă. Contestă absolut orice măsură pe care o luăm. Acuză școala că nu sunt suficient de bine păziți.”

Noile liste de sancțiuni, explicate de școli

Corespondent Știrile PRO TV: „Noile liste cu sancțiuni, trimise părinților spre informare, nu sunt nici pe departe ecourile unei discipline de fier, ci un mecanism de apărare a școlii ca instituție și a profesorilor, individual. Tocmai de aceea, unele licee — pentru că la acest nivel apar problemele mari — au introdus interdicții privind filmarea dascălor în orice împrejurare în clasă, dar și preluarea avatarurilor ori a postărilor de pe rețelele de socializare.”

Sancțiunea este de 4 puncte scăzute la purtare pentru intruziunea în viața personală a profesorilor și unul pentru distrugerea echipamentelor din laboratoare și clase. Profesorii privesc mai tolerant lipsa ținutei decente, machiajul strident și unghiile foarte lungi.

Prof. Alina Meclea, inspector general: „Regulamentele de ordine interioară trebuie modificate, pentru că trebuie să cuprindă sancțiunile prevăzute în Statutul Elevului. E o măsură pentru care suntem cumva condamnați, la nivel de diriginți și profesori, ca să-i motiveze pe copii să respecte regulile.”

Prof. Liviu Pavel, director: „2-3-4 puncte scăzute sunt o atenționare pentru elev și pentru profesor, că s-a depășit acea limită a comportamentului normal. Fără discuție, efectele în timp vor fi bune.”

Fără nota 10 la purtare, elevul pierde bursa de merit și pe cea socială. Nu poate intra la un liceu militar, pedagogic sau teologic dacă are sub 9. Plus că, la fiecare 20 de absențe nemotivate, se mai pierde câte un punct.