Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Sălaj, echipajul de patrulare a intervenit în jurul orei 04:50, după ce a observat o maşină staţionată într-o parcare din municipiu, în care se afla o persoană cu un comportament neobişnuit.

În urma controlului, jandarmii au descoperit că interiorul maşinii fusese transformat într-un spaţiu de consum, găsind substanţele deja porţionate pentru "prizare".

"În urma verificărilor, în cotiera maşinii a fost descoperit un telefon mobil pe suprafaţa căruia se aflau trei linii cu o substanţă albă susceptibilă a avea efecte psihoactive, precum şi o bancnotă de un leu rulată", se arată în comunicatul transmis miercuri de IJJ Sălaj.

Bărbatul, domiciliat în Zalău, a fost imediat imobilizat şi condus la sediul unităţii.

"Persoana în cauză, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a fost condus la sediul unităţii pentru întocmirea actelor de constatare. Bunurile identificate au fost ridicate şi urmează să fie înaintate instituţiilor competente, pentru continuarea cercetărilor", mai precizează reprezentanţii Jandarmeriei.

Cazul va fi preluat de structurile specializate în combaterea traficului şi consumului de droguri (DIICOT), pentru a se stabili natura exactă a substanţei şi provenienţa acesteia.