"Ilie Bolojan a pus din nou Parlamentul României între paranteze. De această dată, prin două ordonanţe de urgenţă care redesenează administraţia publică şi fixează direcţia economică a ţării. Nu vorbim despre ajustări tehnice punctuale, ci despre intervenţii cu impact structural. Iar alegerea instrumentului - OUG, nu lege dezbătută în Parlament - spune totul despre stilul de guvernare. Frica de oameni. Frica de dialog. Frica de dezbatere. Când eşti convins de justeţea măsurilor tale, mergi în Parlament, le aperi şi îţi asumi votul. Când alegi ordonanţe pentru teme majore, ocoleşti deliberarea democratică. Iar aceasta nu este eficienţă. Este dorinţă oarbă de control", a scris Fifor, pe Facebook.

Potrivit parlamentarului PSD, aceste două pachete reprezintă "un compromis politic" între măsurile susţinute de cele patru partide din coaliţia de guvernare.

"Multe dintre ele nu aparţin PSD, iar cu unele dintre ele PSD nu este deloc de acord. Ele au fost adoptate la insistenţa premierului sau a altor partide din coaliţie. PSD a acceptat acest compromis pentru a impune câteva lucruri foarte importante pentru cetăţeni şi pentru economie. Avem, în sfârşit, un program de stimulare economică, după şase luni de la momentul în care PSD l-a propus în coaliţie. Dacă ar fi fost adoptat din septembrie, România nu ar fi fost astăzi în recesiune tehnică. Aşa cum a spus şi guvernatorul BNR, stimularea investiţiilor reprezintă cea mai sănătoasă cale de ieşire din recesiune. Am oprit tăierile oarbe din administraţie: nu s-a tăiat de la medici şi profesori şi nici de la instituţiile care deja au făcut reduceri de cheltuieli în cursul anului trecut. Fără intervenţia PSD, pachetul ar fi însemnat doar austeritate. În schimb, decizia revenirii la un număr mai mare de funcţii de conducere în sectorul bugetar îi aparţine premierului", a afirmat Mihai Fifor.

El a adăugat că în guvernarea Ciolacu aceste funcţii fuseseră restrânse explicit, iar astăzi limitarea este anulată.

"Premierul care vorbeşte despre desfiinţarea sinecurilor validează, prin decizie executivă, reumflarea nivelului de conducere. Se comprimă baza administrativă şi se relaxează vârful ierarhic. Această combinaţie - ocolirea Parlamentului şi consolidarea funcţiilor de conducere - nu este un semn de forţă politică, ci unul de teamă şi aroganţă, iar aroganţa nu ţine loc de inteligenţă. Dimpotrivă", a mai spus social-democratul.

Ilie Bolojan declara, marţi, că prevederile cuprinse în cele două acte normative privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică, aprobate de Guvern, marţi, respectă Constituţia şi a precizat că acestea au fost adoptate fără niciun fel de observaţii şi au existat avize favorabile de la toate ministerele. Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare.