Unii părinți au prelungit vacanța copiilor prin scutiri medicale. Ministerul Educației: Este ilegal

08-01-2026 | 19:54
După aproape trei săptămâni de vacanță, cei mai mulți elevi s-au întors în clase pentru al treilea modul din acest an școlar. Au fost, însă, destule locuri libere pentru că unii părinți au trimis scutiri medicale pentru o zi sau două în plus de odihnă.

Adriana Stere

Ceea ce este ilegal dacă copilul nu e bolnav, ne transmite Ministerul Educației, condus de Daniel David, care și-a anunțat demisia la final de an. Conform unor surse politice abia săptămâna viitoare vom avea o propunere de înlocuitor.

Prima zi de școală s-a simțit întâi în trafic. Apoi pe holurile școlilor. Pe cât de veseli au venit cei mici, pe atât de plouați au sosit cei mari, după drumul prin lapoviță.

Copil: „Cam scurtă, mai trebuiau vreo două zile”.

Unele clase au început în forță cu predare la fiecare curs și cu mesaje discrete către părinți prin intermediul copiilor, ca pe viitor să planifice concedii doar în zilele fără școală.

Secretarul de stat Sorin Ion a ridicat problema prelungirii vacanțelor cu ajutorul scutirilor rmedicale. Spune că e ilegal, dar diriginții sunt obligați să accepte orice document eliberat de doctor.

Mirela Șișman, director adjunct:Se întâmplă. Noi nu putem să contestăm ceea ce scrie un medic. Nu este activitatea noastră”.

În pauze, școlarii și-au amintit de sărbători.

Elev: „A fost foarte frumoasă vacanța!”.

Elev: „Un nou an, o nouă traumă. Pentru că e școală!”.

Următoarea pauză de o săptămână e la alegerea inspectoratelor. Majoritatea au ales ca vacanța așa numită „de schi” să înceapă pe 7 februarie.

Corespondent PRO TV: „Modulul ar treilea este cel mai scurt din anul școlar - durează o lună fără o zi. Dată fiind interția de după vacanță, profesorii spun că abia începe în forță, că se și termină. Insă este un interval critic pentru elevii din clasele terminale, adică a VIII-a și a XII-a. Profesorii au început pregătirea cu clasa și au loc simulările regionale, care le preced pe cele naționale din martie”.

Singurii entuziaști sunt câștigătorii burselor de merit care intră în plată peste câteva zile.

Elev: „Eu în vacanța aceasta am învățat foarte multă matematică. Mai ales, topologia algebrică este una dintre cele mai frumoase părți ale matematicii, după părerea mea”.​

Următorul modul va include și Săptămâna Verde în unitățile care n-au programat-o până acum. Însă cea mai urgentă problemă este numirea unui nou șef al Educației. Funcția este vacantă de trei săptămâni, de când Daniel David și-a depus demisia.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 08-01-2026 18:35

