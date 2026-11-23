Solicitarea deputatului neafiliat Dumitru Coarnă de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă privind posibila utilizare a maşinilor şi personalului SPP pentru transportul invitaţilor la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan intră luni pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, pentru aprobare, scrie News.ro.

Deputatul Dumitru Coarnă a depus la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor solicitarea de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă privind posibila utilizare a maşinilor şi personalului SPP pentru transportul invitaţilor la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan. Solicitarea este semnată de 70 de deputaţi, majoritatea PSD, dar şi de membri ai AUR, SOS România şi neafiliaţi.

Potrivit solicitării, se înfiinţează Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea utilizării resurselor SPP de către fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan.

Comisia are următoarele obiective:

a) stabilirea temeiului juridic şi a întinderii măsurilor de protecţie asigurate de SPP fostului prim-ministru Ilie Bolojan la data evenimentului privat desfăşurat la Oradea la 14 noiembrie 2026 cu ocazia căsătoriei fiicei fostului prim-ministru, inclusiv a condiţiilor în care personalul şi mijloacele de transport ale serviciului puteau fi utilizate în contextul unui eveniment privat;

b) stabilirea, pe baza documentelor de serviciu şi a celorlalte evidenţe disponibile, a deplasărilor efectuate cu autoturismul utilizat de echipa de protecţie în legătură cu evenimentul menţionat, inclusiv verificarea preluării şi transportului unor invitaţi de la Aeroportul Oradea, a destinaţiei şi scopului fiecărei deplasări, precum şi a prezenţei fostului prim-ministru la bord;

c) stabilirea, pentru fiecare deplasare sau activitate de sprijin logistic constatată, a persoanelor care au solicitat, dispus, aprobat şi executat măsura, după caz, precum şi verificarea existenţei şi conţinutului unei eventuale solicitări formulate de fostul prim-ministru Ilie Bolojan, direct sau prin intermediul altei persoane;

d) verificarea dacă transportul invitaţilor sau alte activităţi de sprijin logistic, în măsura în care se confirmă, au avut o justificare în cadrul misiunii de protecţie ori au reprezentat servicii în beneficiul unor terţi, precum şi verificarea temeiului juridic şi a respectării normelor interne aplicabile în fiecare situaţie;

e) identificarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru deplasările şi activităţile verificate şi, dacă se constată utilizări în afara misiunii de protecţie, evaluarea costurilor aferente acestora;

f) formularea, după caz, a propunerilor de remediere a deficienţelor constatate şi de sesizare a autorităţilor competente;

g) verificarea oricăror alte aspecte rezultate din lucrările comisiei care au legătură directă cu obiectul anchetei şi sunt relevante pentru stabilirea situaţiei de fapt şi de drept.

Comisia este formată din 15 membri şi este condusă de un birou, compus din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 2 secretari.

Bolojan reclamă „o hărțuială și un festival de minciuni”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, fostul premier, a reclamat „o hărţuială şi un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereuşit de la Timişoara", arătând că PSD şi AUR îl „hărţuiesc politic" prin solicitările legate de posibila utilizare a maşinilor şi personalului SPP pentru transportul invitaţilor la nunta fiicei sale, care a avut loc weekendul trecut, la Oradea.

„Aceste comisii nu au un scop serios, doar un scop de imagine şi de şicanare. Le voi trata în consecinţă", afirmă Bolojan.

„În aceste zile am avut o hărţuială şi un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereuşit de la Timişoara de acum ceva timp şi atunci trebuie găsită orice fel de chestiune care să fie legată şi de Bolojan. Ce vă pot asigura este că, pe de o parte, copiii mei au avut o nuntă decentă, iar eu, personal, am respectat toate prevederile legale şi nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită maşina SPP, o prevedere legală care obligă practic premierii care au fost în funcţie să aibă pază. Dacă refuză asta, trebuie să dea declaraţii în scris şi în fiecare zi, dacă refuzi, pentru că mai sunt şi astfel de situaţii, e chestiune pe proprie răspundere", a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Fostul premier a arătat că, atunci când se deplasează pe cont propriu, îşi asumă răspunderea pentru propria securitate, menţionând că au fost momente în care a dat declaraţie şi a „rămas pe cont propriu".

Bolojan a spus că şi comisia parlamentară care are ca scop anchetarea modului în care au fost folosite resursele SPP este legată de hărţuire politică.