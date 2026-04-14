Experiența i-a transformat pe tineri, unul dintre ei, Sophia Maia Iordache, declarând că vizita a avut „un rol covârșitor în decizia de a urma licența în inginerie aerospațială", arată PROTV.

Proiectul „Zenith Station" a concurat cu aproape 4.900 de proiecte din 25 de țări. „A trebuit să prezentăm, în maximum 50 de pagini, propriul concept despre o așezare spațială permanentă și autonomă", explică Alexandra Nae, 18 ani. Ivana Nectarie, colega sa, adaugă: „Pe lângă partea inginerească, a trebuit să luăm în considerare aspecte legate de organizarea socială, alimentația și efectele psihologice ale vieții în spațiu".

La Kennedy Space Center, elevii au fost ghidați de Miguel A. Castillo, manager de proiect și design, și Maher „Rocky" Mizyed, manager de construcții, care le-au oferit acces în spații închise publicului. „Ne-au primit cu o deschidere neașteptată", spune Sasha Iosifescu, 19 ani. „Mi-am imaginat că oamenii de la NASA funcționează într-un cadru rigid, dar am descoperit profesioniști calzi, autentici și surprinzător de accesibili", completează Alexandra Nae.

Acolo, câțiva tineri români au trăit o experiență care nu înseamnă doar știință, ci și revelație: aceea că viitorul nu este ceva ce așteptăm, ci ceva ce construim.

Tinerii au văzut capsula Orion, care a dus astronauții în survolul Lunii, și Vehicle Assembly Building, clădirea de 160 de metri înălțime unde este asamblată racheta Artemis II. „Fiecare mișcare este calculată. Macaralele ridică segmente de zeci de metri cu o liniște aproape ireală. Nu există grabă. Există doar exactitate", explică Alexandra Nae.

