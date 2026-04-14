„Doar președintele Nicușor Dan mai poate salva situația”, transmit reprezentanții PNL și USR. Deocamdată, social-democrații spun direct sau indirect că sunt pregătiți să-și retragă miniștrii din Executiv, dacă Bolojan nu demisionează. Doar UDMR mai speră la o împăcare, de dragul stabilității.

Deși are peste 300.000 de membri, aproape cât populația Islandei, doar 5.000 vor decide dacă PSD pleacă sau nu din Guvernul condus de Ilie Bolojan. În mai puțin de o săptămână, liderii de circumscripții vor da votul crucial.

Corespondent PRO TV: „Marea adunare se va desfășura în sistem hibrid. Aproape 200 de lideri vor fi prezenți fizic la Palatul Parlamentului, iar restul vor intra online. Toți vor primi un cod QR, pe care-l vor scana pentru a vota direcția partidului. Iar întrebarea va fi următoarea: Sunteți de acord ca PSD să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”

Deși cota de nemulțumire din partid este mare, nu toți social-democrații sunt de acord cu demersul inițiat de Sorin Grindeanu.

Constantin Toma, primarul Buzăului, lider PSD: „Voi vota pentru liniște pentru lipsă scandal, pentru că România nu are nevoie de așa ceva. Eu sper să fim mai mulți pentru că această manipulare făcută de Sorin Grindeanu nu ajută nici partidul”.

Din mesajele transmise de liderii PSD se prefigurează însă un vot împotriva premierului iar Sorin Grindeanu își va retrage, potrivit unor surse interne, cei șapte miniștri din Guvern.

De cealaltă parte, liberalii rămân pe poziții și nu acceptă să-și schimbe premierul. Mai mult, cer intervenția președintelui.

Reporter: Poate salva Nicușor Dan această coaliție de guvernare?

Mircea Abrudean, președintele Senatului, PNL: Eu cred că da. Are legimitatea necesară și atributele constituționale să medieze. Nu poate să decidă PSD ce premier are PNL. Lucrurile astea sunt destul de simple, clare si sunt prevazute si in protocolul coaliției.

La rândul lor cei de la USR îi acuză pe social-democrați că provoacă gratuit o criză politică.

Ștefan Pălărie, senator USR: „Dacă PSD crede că poate să schimbe premierul ca pe șosete, lucrul asta trebuie să înceteze. Nu e normal ca un partid atunci când se trezește cu fața la cearceaf să-și trântească premierul pentru că în ziua respectiva n-a făcut premierul ceea ce ei voia dorea să fie făcut”.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Până în ultima clipă există șansa, speranța, că se va găsi o soluție de compromis, fiindcă trebuie să meargă această coaliție înainte”.

Între timp, reprezentanții AUR vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului abia în luna mai.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Programul nostru nu are legătură cu ce face PSD. Nu ne raportăm la certurile din coaliție. Noi criticăm prestația guvernului Bolojan în ansamblu”.

Dacă presiunea pusa de PSD va duce în final la o repoziționare a celor din PNL, spun surse politice schimbarea premierului ar putea avea loc abia după jumătatea lunii viitoare.

Corespondent PRO TV: „Pretențiile social-democraților nu se opresc doar la înlocuirea lui Ilie Bolojan. Viitorul prim-ministru trebuie să aibă studii economice și această cerință n-ar exclude și numirea unui tehnocrat. În orice caz, PNL ar jongla între Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor sau Cătălin Predoiu, actualul ministru de Interne”.