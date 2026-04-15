Potrivit unei analize Reuters publicate miercuri, pe baza unor date expuse accidental online de atacatori, operațiunea face parte dintr-o campanie mai amplă de spionaj cibernetic care a vizat în principal Ucraina, dar și alte state din regiune, inclusiv Grecia, Bulgaria și Serbia.

67 de conturi compromise, inclusiv la baze NATO

Datele analizate de Reuters arată că hackerii au pătruns în infrastructura de e-mail a Forțelor Aeriene Române, compromițând cel puțin 67 de conturi.

Printre acestea se află și adrese asociate unor baze aeriene NATO, dar și contul unui ofițer superior, ceea ce ridică semne de întrebare privind securitatea comunicațiilor militare.

Ministerul Apărării nu a răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii transmise de agenția de presă.

