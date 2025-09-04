PRO TV și UNATC lansează primul program de masterat dual din România: masterul de Conținut și Producție TV

Stiri Educatie
04-09-2025 | 18:27
STUDIO DE STIRI

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale" din București (UNATC) a anunțat lansarea unui nou master în cinema dezvoltat în parteneriat cu PRO TV.

autor
Stirileprotv

 Programul, primul de acest tip din România, combină cursuri cinema teoretice cu practica directă în industria televiziunii.

Inițiativa marchează o premieră în peisajul educațional românesc, reprezentând prima colaborare oficială între o universitate de stat de profil și un trust media privat pentru dezvoltarea unui master cinema specializat în producția de conținut televizat.

Structura programului de cursuri

Masterul se desfășoară pe doi ani și integrează două componente distincte. Prima constă în cursuri de cinema teoretice susținute de cadrul didactic al UNATC, acoperind fundamentele producției media și tehnicile de storytelling pentru televiziune.

A doua componentă implică practica directă în cadrul PRO TV, unde cursanții participă la producția emisiunilor din grila postului. Aceștia vor fi integrați în echipele responsabile pentru emisiuni precum "Vocea României" sau "Românii au talent", precum și în proiectele de divertisment și talk-show-uri.

Citește și
elevi la examen
Liceenii români au câștigat 20 de medalii și distincții la cele mai importante competiții internaționale de economie din 2025

Rectorul UNATC, Liviu Lucaci, a declarat că programul reprezintă "îmbinarea dintre două instituții cu un profil foarte puternic și cu o influență mare în România", subliniind caracterul inovator al acestui master cinema.

Componenta practică diferențiată

Studenții înscriși la acest master vor avea acces direct la facilitățile PRO TV, inclusiv platouri de filmare, departamente de producție și resurse umane. Integrarea în fluxurile de lucru reale diferențiază acest program de alte cursuri cinema disponibile pe piața educațională românească.

Mentoratul este asigurat de profesioniști cu experiență de peste două decenii în televiziune. Andreea Caranda, mentor și project team leader al programului, a explicat că abordarea practică permite studenților să înțeleagă specificul industriei media prin experiență directă.

Programul se concentrează pe dezvoltarea competențelor specifice televiziunii: creativitate aplicată, capacitatea de lucru sub presiune, luarea deciziilor rapide și coordonarea echipelor de producție în condiții de timp limitat.

Criterii de eligibilitate pentru masterul cinema

Acest master cinema este deschis tuturor absolvenților de studii universitare, indiferent de specializarea anterioară. Programul acceptă candidați din diverse domenii: jurnalism, științe sociale, inginerie, medicină sau alte specializări, reflectând o abordare interdisciplinară a educației media.

Nu există restricții de vârstă pentru accesarea acestor cursuri de cinema, programul susținând conceptul de educație continuă și reconversie profesională. Candidații pot să își depună dosarele exclusiv online, prin intermediul platformei oficiale UNATC, cu termenul limită stabilit pentru 9 septembrie.

Contextul în care a fost lansat acest masterat

Lansarea acestui masterat dual vine în contextul unei cereri crescute pentru specialiști cu pregătire duală - teoretică și practică. Programele tradiționale de cursuri cinematografie și de televiziune se axează preponderent pe aspectele academice, lăsând o lacună în ceea ce privește experiența directă în producție.

Colaborarea UNATC – PRO TV răspunde acestei nevoi prin crearea unui model educațional care integrează standardele academice cu cerințele industriei. Rezultatul este un masterat care pregătește absolvenți cu competențe imediat aplicabile în mediul profesional.

Din perspectiva industriei audiovizuale, programul poate contribui la profesionalizarea sectorului prin formarea unei noi generații de specialiști care înțeleg atât aspectele creative, cât și cele tehnice și manageriale ale producției media.

Înscrierile la programul de masterat dual

Înscrierile se pot face pe site-ul UNATC până pe data de 9 septembrie 2025. Cei interesați pot accesa linkul acesta pentru a depune cererea de înscriere online. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: unatc, master,

Dată publicare: 04-09-2025 18:27

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Liceenii români au câștigat 20 de medalii și distincții la cele mai importante competiții internaționale de economie din 2025
Stiri Educatie
Liceenii români au câștigat 20 de medalii și distincții la cele mai importante competiții internaționale de economie din 2025

Elevii români au câștigat în această vară în total 20 de distincții la cele mai mari trei competiții de economie, printre care șase medalii de aur, patru medalii de argint; șapte medalii de bronz; două mențiuni onorabile și un loc doi pe echipe.

Ministerul Educației lansează în consultare publică calendarul evaluărilor naționale: Testele ar începe pe 12 mai 2026
Stiri Educatie
Ministerul Educației lansează în consultare publică calendarul evaluărilor naționale: Testele ar începe pe 12 mai 2026

Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică proiectul de metodologie și calendar pentru organizarea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.

11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la şcoală. Unitatea, utilată recent prin PNRR, a fost desfiinţată
Stiri Educatie
11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la şcoală. Unitatea, utilată recent prin PNRR, a fost desfiinţată

Unsprezece elevi ar putea să nu mai meargă la şcoală, începând din data de 8 septembrie, după ce unitatea de învăţământ din Pleşi, comuna buzoiană Bisoca, a fost desfiinţată.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Septembrie 2025

50:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28