PRO TV și UNATC lansează primul program de masterat dual din România: masterul de Conținut și Producție TV

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale" din București (UNATC) a anunțat lansarea unui nou master în cinema dezvoltat în parteneriat cu PRO TV.

Programul, primul de acest tip din România, combină cursuri cinema teoretice cu practica directă în industria televiziunii.

Inițiativa marchează o premieră în peisajul educațional românesc, reprezentând prima colaborare oficială între o universitate de stat de profil și un trust media privat pentru dezvoltarea unui master cinema specializat în producția de conținut televizat.

Structura programului de cursuri

Masterul se desfășoară pe doi ani și integrează două componente distincte. Prima constă în cursuri de cinema teoretice susținute de cadrul didactic al UNATC, acoperind fundamentele producției media și tehnicile de storytelling pentru televiziune.

A doua componentă implică practica directă în cadrul PRO TV, unde cursanții participă la producția emisiunilor din grila postului. Aceștia vor fi integrați în echipele responsabile pentru emisiuni precum "Vocea României" sau "Românii au talent", precum și în proiectele de divertisment și talk-show-uri.

Rectorul UNATC, Liviu Lucaci, a declarat că programul reprezintă "îmbinarea dintre două instituții cu un profil foarte puternic și cu o influență mare în România", subliniind caracterul inovator al acestui master cinema.

Componenta practică diferențiată

Studenții înscriși la acest master vor avea acces direct la facilitățile PRO TV, inclusiv platouri de filmare, departamente de producție și resurse umane. Integrarea în fluxurile de lucru reale diferențiază acest program de alte cursuri cinema disponibile pe piața educațională românească.

Mentoratul este asigurat de profesioniști cu experiență de peste două decenii în televiziune. Andreea Caranda, mentor și project team leader al programului, a explicat că abordarea practică permite studenților să înțeleagă specificul industriei media prin experiență directă.

Programul se concentrează pe dezvoltarea competențelor specifice televiziunii: creativitate aplicată, capacitatea de lucru sub presiune, luarea deciziilor rapide și coordonarea echipelor de producție în condiții de timp limitat.

Criterii de eligibilitate pentru masterul cinema

Acest master cinema este deschis tuturor absolvenților de studii universitare, indiferent de specializarea anterioară. Programul acceptă candidați din diverse domenii: jurnalism, științe sociale, inginerie, medicină sau alte specializări, reflectând o abordare interdisciplinară a educației media.

Nu există restricții de vârstă pentru accesarea acestor cursuri de cinema, programul susținând conceptul de educație continuă și reconversie profesională. Candidații pot să își depună dosarele exclusiv online, prin intermediul platformei oficiale UNATC, cu termenul limită stabilit pentru 9 septembrie.

Contextul în care a fost lansat acest masterat

Lansarea acestui masterat dual vine în contextul unei cereri crescute pentru specialiști cu pregătire duală - teoretică și practică. Programele tradiționale de cursuri cinematografie și de televiziune se axează preponderent pe aspectele academice, lăsând o lacună în ceea ce privește experiența directă în producție.

Colaborarea UNATC – PRO TV răspunde acestei nevoi prin crearea unui model educațional care integrează standardele academice cu cerințele industriei. Rezultatul este un masterat care pregătește absolvenți cu competențe imediat aplicabile în mediul profesional.

Din perspectiva industriei audiovizuale, programul poate contribui la profesionalizarea sectorului prin formarea unei noi generații de specialiști care înțeleg atât aspectele creative, cât și cele tehnice și manageriale ale producției media.

Înscrierile la programul de masterat dual

Înscrierile se pot face pe site-ul UNATC până pe data de 9 septembrie 2025. Cei interesați pot accesa linkul acesta pentru a depune cererea de înscriere online.

