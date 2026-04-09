Fascinați de tradițiile, slujbele și atmosfera din Săptămâna Mare, spun că au descoperit în țara noastră o credință vie, pe care vor să o ducă mai departe în comunitățile lor din Africa.

Tinerii, originari din Kenya și Uganda, sunt studenți la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Au primit prenume românești, pentru a se integra mai ușor în comunitatea preoțească din Moldova. Lui Jaleh, de exemplu, i se spune Antonie. Este în anul II, vine din Kenya și are 28 de ani.

Jaleh Lebongonyek, student in Kenya: ”Acolo, în Africa, nu avem foarte mulți ortodocși. În Kenya, cei mai mulți sunt protestanți, catolici și musulmani. Noi mergem la mănăstiri, ne rugăm, ținem post, facem muncă de caritate.”

Studenții din Africa s-au arătat impresionați de slujbele de Înviere la care au asistat în anii trecuți.

Olulu Eriy, student din Kenya: ”Toată lumea ținea în mâini lumânări aprinse, preoții au venit și au strigat „Hristos a Înviat” și toată lumea a răspuns „Adevărat a Înviat”. Întreaga catedrală strălucea și toată lumea era foarte fericită”.

Credința ortodoxă și învățămintele deprinse aici, la facultatea din România, vor ajunge în comunitățile de creștini din Africa, datorită acestor studenți.

Mutugi Njeruh, student din Kenya: ”Pentru mine este o chemare de la Dumnezeu. Eu mă voi întoarce acasă și, acolo, la biserică. Voi predica la mine în țară.”

Edward Kanakulya, student din Uganda: ”Îmi plac cozonacul și oul roșu și barabulele.”

Lucian Apopei, director comunicare Arhiepiscopia Iașilor: ”Le oferim cazare, masă și o bursă, adică toate condițiile pentru ca ei să studieze aici Teologia , pentru ca apoi să o ducă acasă, în țara lor, pe continentul lor, unde, cu ajutorul Lui Dumnezeu, poate vor ajunge preoți. Ei au venit aici pentru dragoste, pentru Sfânta Parascheva, auzind de minunile pe care aceasta le săvârșește”.

La finalul studiilor, toți cei 6 tineri vor să slujească în biserici din comunitățile lor.