Donald Trump spune că războiul cu Iranul este „aproape de final”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că războiul cu Iranul este „aproape de final” în timpul unui interviu pentru Fox News.

Într-un clip de prezentare al interviului, publicat online de Fox News, Trump este întrebat direct dacă războiul s-a încheiat.

„Cred că este aproape de final, da. Îl consider ca fiind foarte aproape de final. Vom vedea ce se întâmplă, dar cred că iranienii își doresc foarte tare o înțelegere”. răspunde el.

Interviul integral va fi difuzat miercuri la ora 13:00, ora României.

Teheranul susţine că "lipsa de voinţă politică" din partea SUA a condamnat discuţiile de pace

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a atribuit SUA responsabilitatea pentru eşecul recentei runde de discuţii de pace de la Islamabad, menţionând ceea ce el calificat drept cerinţe excesive şi o lipsă de voinţă politică din partea înalţilor responsabili americani, relatează marţi dpa, citând postul de televiziune de stat iranian în limba engleză PressTV.

Toţi aceşti factori au constituit piedici în calea unui posibil acord, a declarat Pezeshkian într-o convorbire telefonică, luni, cu preşedintele francez Emmanuel Macron.

"În pofida înţelegerilor la care au ajuns cele două părţi la nivel de experţi, cerinţele excesive şi lipsa de voinţă politică din partea înalţilor responsabili americani au împiedicat ajungerea la un acord", a afirmat Pezeshkian, subliniind că diplomaţia rămâne calea preferată a Iranului, cu respectarea deplină a demnităţii şi suveranităţii sale naţionale.

SUA şi Iranul au purtat discuţii directe în weekend, cu medierea Pakistanului, însă aceste convorbiri s-au încheiat fără vreun rezultat concret.

Vicepreşedintele american JD Vance a apreciat luni că "mingea este în terenul" iranienilor pentru obţinerea unui acord de pace, mai multe declaraţii sugerând o continuare a contactelor dintre iranieni şi americani în pofida eşecului discuţiilor de la Islamabad, notează AFP marţi.

Pieţele bursiere erau în creştere, iar preţul petrolului a scăzut marţi dimineaţă, pe fondul speranţelor privind un acord care să pună capăt războiului în Orientul Mijlociu şi să redeschidă strâmtoarea Ormuz, după ce Donald Trump a dat asigurări că iranienii şi-ar dori un acord cu SUA.

"Vă pot spune că cealaltă tabără ne-a sunat. Ar dori să încheie un acord cu orice preţ", a spus Trump în faţa jurnaliştilor la Casa Albă, luni.

Washingtonul doreşte scoaterea uraniului îmbogăţit din Iran "pentru ca Statele Unite să-l aibă sub control", a detaliat JD Vance la Fox News, insistând asupra necesităţii unor garanţii că Iranul nu va putea îmbogăţi uraniu în viitor.

Preşedintele american Donald Trump a declanşat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie, împreună cu aliatul său israelian, afirmând că Iranul dezvoltă o bombă atomică - ceea ce Teheranul dezminte - şi promiţând că nu va permite niciodată ca această ţară să posede o armă nucleară.

Inteligența artificială aprobă opiniile utilizatorilor chiar și când sunt greșite. Riscurile semnalate de specialiști

Sursa: Fox News

Articol recomandat de sport.ro
FOTO EXCLUSIV REPORTAJ | Camp Nou și-a pierdut farmecul?! Cum s-a transformat casa Barcelonei
FOTO EXCLUSIV REPORTAJ | Camp Nou și-a pierdut farmecul?! Cum s-a transformat casa Barcelonei
Citește și...
Stiri externe
Grupul secret Bilderberg s-a reunit la Washington, cu o absență notabilă. Discuțiile alimentează teorii ale conspirației

Cea de-a 72-a reuniune a grupului Bilderberg, conferinţa politică secretă a elitei care face de mult timp obiectul unor teorii ale conspiraţiei nesfârşite, a avut loc în weekend la Washington DC. 
Stiri externe
JD Vance: neîncrederea SUA–Iran persistă, dar negocierile au șanse reale de succes

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat că există o mare neîncredere între Washington şi Teheran, care nu poate fi rezolvată peste noapte, dar a adăugat că negociatorii iranieni doresc să ajungă la un acord.

Stiri externe
Orbán a plecat. Cine este următorul „perturbator-șef” al UE? Lista liderilor care pot bloca Bruxelles-ul

Viktor Orbán a plecat — iar coroana sa de principal perturbator al UE este brusc disponibilă, scrie Politico.

Recomandări
Stiri externe
Donald Trump spune că războiul cu Iranul este „aproape de final”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că războiul cu Iranul este „aproape de final” în timpul unui interviu pentru Fox News.

Știri Actuale
Noi atacuri în Ucraina, la graniţa cu România. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere

Forțele Federației Ruse au lansat, în dimineața zilei de miercuri, 15 aprilie, mai multe atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona județului Tulcea, transmite MApN.

Stiri Politice
Cum se va desfășura votul crucial al PSD pe 20 aprilie. „Manipularea” lui Sorin Grindeanu, contestată și de social-democrați

Soarta coaliției de la guvernare se decide in următoarele zile. Luni, pe 20 aprilie, cei din PSD vor vota dacă rămân sau nu în cabinetul condus de Ilie Bolojan. 

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Englezii au găsit vinovatul pentru eliminarea lui Liverpool din UCL: ”Aproape tot a greșit! A fost ridicol și de-a dreptul absurd”

Sport

Acuzații grave după Atletico - Barcelona: ”Ne-au furat! Vreau să cred următorul lucru”