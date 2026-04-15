Donald Trump spune că războiul cu Iranul este „aproape de final”

„Cred că este aproape de final, da. Îl consider ca fiind foarte aproape de final. Vom vedea ce se întâmplă, dar cred că iranienii își doresc foarte tare o înțelegere”. răspunde el.

Într-un clip de prezentare al interviului, publicat online de Fox News, Trump este întrebat direct dacă războiul s-a încheiat.

Teheranul susţine că "lipsa de voinţă politică" din partea SUA a condamnat discuţiile de pace

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a atribuit SUA responsabilitatea pentru eşecul recentei runde de discuţii de pace de la Islamabad, menţionând ceea ce el calificat drept cerinţe excesive şi o lipsă de voinţă politică din partea înalţilor responsabili americani, relatează marţi dpa, citând postul de televiziune de stat iranian în limba engleză PressTV.

Toţi aceşti factori au constituit piedici în calea unui posibil acord, a declarat Pezeshkian într-o convorbire telefonică, luni, cu preşedintele francez Emmanuel Macron.

"În pofida înţelegerilor la care au ajuns cele două părţi la nivel de experţi, cerinţele excesive şi lipsa de voinţă politică din partea înalţilor responsabili americani au împiedicat ajungerea la un acord", a afirmat Pezeshkian, subliniind că diplomaţia rămâne calea preferată a Iranului, cu respectarea deplină a demnităţii şi suveranităţii sale naţionale.

SUA şi Iranul au purtat discuţii directe în weekend, cu medierea Pakistanului, însă aceste convorbiri s-au încheiat fără vreun rezultat concret.

Vicepreşedintele american JD Vance a apreciat luni că "mingea este în terenul" iranienilor pentru obţinerea unui acord de pace, mai multe declaraţii sugerând o continuare a contactelor dintre iranieni şi americani în pofida eşecului discuţiilor de la Islamabad, notează AFP marţi.

Pieţele bursiere erau în creştere, iar preţul petrolului a scăzut marţi dimineaţă, pe fondul speranţelor privind un acord care să pună capăt războiului în Orientul Mijlociu şi să redeschidă strâmtoarea Ormuz, după ce Donald Trump a dat asigurări că iranienii şi-ar dori un acord cu SUA.

"Vă pot spune că cealaltă tabără ne-a sunat. Ar dori să încheie un acord cu orice preţ", a spus Trump în faţa jurnaliştilor la Casa Albă, luni.

Washingtonul doreşte scoaterea uraniului îmbogăţit din Iran "pentru ca Statele Unite să-l aibă sub control", a detaliat JD Vance la Fox News, insistând asupra necesităţii unor garanţii că Iranul nu va putea îmbogăţi uraniu în viitor.

Preşedintele american Donald Trump a declanşat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie, împreună cu aliatul său israelian, afirmând că Iranul dezvoltă o bombă atomică - ceea ce Teheranul dezminte - şi promiţând că nu va permite niciodată ca această ţară să posede o armă nucleară.