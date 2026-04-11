Locurile de muncă în prelucrarea datelor sau cercetare care promit bani ușori ar putea fi „capcane” care vizează colectarea ilegală de informații sensibile, spune Ministerul Securității Statului, potrivit South China Morning Post (SCMP).

Principala agenție de informații din China a avertizat studenții să fie atenți la anunțurile de angajare profitabile care pot servi drept acoperire pentru spionajul străin, deoarece încep să caute de lucru înainte de un sezon record de absolvire.

Oferte precum câștigul 117 de dolari pe zi pentru prelucrarea datelor la distanță sau proiecte de cercetare care promit bani ușori ar putea fi capcane pentru a recruta studenți pentru a colecta ilegal informații sensibile pentru agențiile de informații străine, transmite Beijingul.

„Fiți atenți la promisiunile de salarii care depășesc cu mult standardele industriei”, a declarat ministerul într-un anunț postat pe rețelele de socializare.

Record de absolvire în China: 12,7 milioane de studenți

De asemenea, Securitatea a avertizat că aceste capcane de recrutare pot implica solicitări de detalii suplimentare în CV, cum ar fi informații despre stagii anterioare în unități militare sau experiență în proiecte de cercetare clasificate.

Avertismentul ministerului vine în contextul în care studenții chinezi intră în perioada de recrutare de primăvară, înainte de un alt sezon record de absolvire.

Se așteaptă ca aproximativ 12,7 milioane de studenți să absolve în această vară, cu aproximativ 4% mai mult decât anul trecut. Majoritatea acestora vor intra pe o piață a muncii instabilă, afectată de presiuni deflaționiste și incertitudini externe.

Aproape unul din șase tineri- 16,1% - dintre cei cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care locuiesc în zone urbane, excluzând studenții, erau șomeri în februarie, potrivit Biroului Național de Statistică.