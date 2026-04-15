Alegerile recente din Ungaria ar putea rezona și în scrutinul parlamentar din Bulgaria, înaintea votului din 19 aprilie, putând modela comportamentul și poziționarea politică a alegătorilor bulgari, spun analiști politici citați de Novinite. Vorbind la Nova TV, expertul media, prof. conferențiar Georgi Lozanov, a subliniat trei nișe geopolitice distincte în peisajul politic al Bulgariei.

„Una este spațiul pro-european, pro-democratic... nișa opusă este cea a «lui Putin», iar între ele există o nișă de «tip Orban», unde interesele lui Putin și Trump se intersectează”, a explicat Lozanov. El l-a identificat pe fostul președinte Rumen Radev și proiectul său politic ca fiind cel mai proeminent exemplu al acestei căi de mijloc.

Potrivit lui Lozanov, întrebarea cheie este dacă rezultatul alegerilor din Ungaria, care l-a înlăturat pe Viktor Orban de la putere după 16 ani, va influența acest spațiu centrist din Bulgaria. „Va schimba procesul de elaborare a politicilor în această nișă sau va încuraja, dimpotrivă, apariția unui «nou Orban» aici, Bulgaria preluând rolul anterior al Ungariei?”, a întrebat el.

Politologul conf. univ. Prof. Stoycho Stoychev a remarcat că, în ciuda timpului limitat dinaintea votului, evoluții neașteptate rămân posibile. „Chiar și în ultimele trei zile ar putea apărea un scandal care vizează împingerea partidelor mai mici care se află în jurul pragului electoral în parlament”, a spus el.

Schimbarea de generații și susținerea pentru Europa. Bulgaria păstrează însă o ”rezervă de sentiment rusesc”

Stoychev a subliniat, de asemenea, potențialul efect de mobilizare al alegerilor din Ungaria, în special în rândul alegătorilor mai tineri. Cu toate acestea, el a avertizat că replicarea unui val similar depinde de factori practici. „Dacă va exista un val precum protestele din decembrie depinde de infrastructură, tehnologie și finanțe”, a adăugat el.

Lozanov susține că evoluțiile din Ungaria ar putea consolida sentimentul pro-european în Bulgaria, subliniind PP-DB ca fiind singura formațiune cu o poziție fermă în mod constant în această direcție. În opinia sa, poziția GERB este mai puțin clară, deoarece a remarcat asocierea lor cu „Consiliul Păcii” al lui Trump.

Stoychev, la rândul său, a interpretat votul maghiar ca un semnal al schimbării de generații. „Dacă un astfel de val se va replica aici, probabil că ar fi în beneficiul PP-DB”, a spus el, recunoscând în același timp prezența altor partide pro-europene care au fost legate de guvernare în ultimul deceniu.

În același timp, politologul a subliniat o diferență cheie dintre cele două țări. Bulgaria păstrează o „rezervă de sentiment rusesc” care nu a fost la fel de vizibilă în Ungaria. Deși acest grup a fost în mare parte inactiv din punct de vedere electoral, Stoiciov a sugerat că ar putea deveni un factor prin canalizarea sprijinului către un proiect politic legat de Rumen Radev.