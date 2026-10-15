Elevii de clasa a noua vor avea în bănci toate manualele, cel mai probabil, la final de decembrie. Ministerul Educației abia a trimis în licee primele variante digitale.

Codurile QR îi ajută pe elevi să descopere informații suplimentare

O dată la câteva pagini, în noile manuale apar coduri QR. La geografie, autorii au vrut ca elevii să învețe cum să caute date suplimentare în atlasele interactive, inclusiv când dau teste, în loc să tocească denumiri și să le uite după câteva zile.

Octavian Mândruț, profesor de geografie: „Au existat manuale care erau pomelnice de denumiri! Nu se poate așa ceva! Munții ăia, râurile alea, lacuri.”

Reporter: „Păi și ce facem fără ele?”

Octavian Mândruț: „Sunt pe hartă.”

Luiza Penescu, reprezentantul unei edituri: „Manualele noi sunt foarte diferite. Gândiți-vă că cele vechi au fost editate acum 20 de ani. A apărut inteligența artificială, lucru reflectat în noile manuale.”

La istorie, codul QR va funcționa ca liant între lecție și lecturile suplimentare sau filmele cu tentă istorică. Din lecția despre Ioan fără de Țară, liceenii ajung pe YouTube, la secvențe din filmul Robin Hood.

La limba română revine în forță gramatica, scoasă din programa de liceu de 15 ani. Sunt multe texte care includ adresarea colocvială.

În manual apare și o secvență dintr-un roman grafic, care atinge subiectul vălului islamic.

Și manualul de fizică înnoiește o mare parte din conținut.

Daniel Țepeș, profesor de fizică: „Nu mai avem optică, în schimb avem mecanica fluidelor. Este un conținut apropiat de viața de zi cu zi a elevului.”

Manualele ar putea ajunge la elevi de Crăciun

Corespondent PROTV: „Unele edituri au tipărit în avans mostre de trimis în licee, pentru a fi consultate de profesori, pentru că unele materii au mai multe variante de manuale din care trebuie să aleagă. Dar niciuna nu riscă să imprime zeci de mii de exemplare, în lipsa unui număr confirmat de comenzi. Așadar, spun reprezentanții imprimeriilor, setul complet va ajunge probabil la copii în preajma Crăciunului.”

Ministerul Educației va achita între 13 și 20 de lei fără TVA pentru cele 15 manuale de liceu ale fiecărui elev de liceu.