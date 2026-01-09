Fiul fostului șah al Iranului i-a cerut lui Trump să intervină rapid în Republica islamică: „Timpul presează”

Fiul fostului şah al Iranului şi figură a opoziţiei în exil i-a cerut vineri lui Donald Trump să intervină fără întârziere în Republica islamică, unde o mişcare de contestare a regimului ia amploare, relatează AFP.

"Domnule preşedinte, acesta este un apel urgent şi imediat care cere atenţia dvs, susţinerea şi acţiunea dvs", a postat Reza Pahlavi pe reţelele sociale. "Sper că sunteţi gata să interveniţi pentru a ajuta poporul iranian", a adăugat el.

Reza Pahlavi, care trăieşte în apropiere de Washington, nu a specificat ce tip de intervenţie aşteaptă din partea preşedintelui american, dar şi-a justificat cererea prin decizia autorităţilor iraniene de a tăia accesul la internet în ţară şi prin reprimarea de către acestea a manifestanţilor.

"Am făcut apel la oameni să iasă pe străzi pentru a se bate pentru libertatea lor şi a depăşi cu numărul lor forţele de securitate. Este ceea ce au făcut noaptea trecută", a mai precizat el.

"Ameninţările dvs împotriva acestui regim criminal i-au ţinut pe ucigaşii regimului la distanţă. Dar timpul presează. Oamenii vor fi din nou în stradă într-o oră. Vă cer ajutorul", a pledat el pe lângă Donald Trump.

Acesta a ameninţat din nou joi că va "lovi foarte puternic" Iranul dacă autorităţile reacţionează ucigând manifestanţi.

După două săptămâni de proteste legate iniţial de costul vieţii, valul de contestare câştigă în amploare şi reprezintă o provocare gravă pentru Republica islamică, instituită în 1979, notează AFP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













