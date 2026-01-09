Fiul fostului șah al Iranului i-a cerut lui Trump să intervină rapid în Republica islamică: „Timpul presează”

09-01-2026 | 21:32
Reza Pahlavi
AFP

Fiul fostului şah al Iranului şi figură a opoziţiei în exil i-a cerut vineri lui Donald Trump să intervină fără întârziere în Republica islamică, unde o mişcare de contestare a regimului ia amploare, relatează AFP.

Alexandru Toader

"Domnule preşedinte, acesta este un apel urgent şi imediat care cere atenţia dvs, susţinerea şi acţiunea dvs", a postat Reza Pahlavi pe reţelele sociale. "Sper că sunteţi gata să interveniţi pentru a ajuta poporul iranian", a adăugat el.

Reza Pahlavi, care trăieşte în apropiere de Washington, nu a specificat ce tip de intervenţie aşteaptă din partea preşedintelui american, dar şi-a justificat cererea prin decizia autorităţilor iraniene de a tăia accesul la internet în ţară şi prin reprimarea de către acestea a manifestanţilor.

"Am făcut apel la oameni să iasă pe străzi pentru a se bate pentru libertatea lor şi a depăşi cu numărul lor forţele de securitate. Este ceea ce au făcut noaptea trecută", a mai precizat el.

"Ameninţările dvs împotriva acestui regim criminal i-au ţinut pe ucigaşii regimului la distanţă. Dar timpul presează. Oamenii vor fi din nou în stradă într-o oră. Vă cer ajutorul", a pledat el pe lângă Donald Trump.

proteste teheran
Protestatarii anti-guvernamentali din Iran cer „libertate” și „moarte dictatorului”. Cum a răspuns regimul condus de Khamenei

Acesta a ameninţat din nou joi că va "lovi foarte puternic" Iranul dacă autorităţile reacţionează ucigând manifestanţi.

După două săptămâni de proteste legate iniţial de costul vieţii, valul de contestare câştigă în amploare şi reprezintă o provocare gravă pentru Republica islamică, instituită în 1979, notează AFP.

Dată publicare: 09-01-2026 20:55

„Evitați orice călătorie”. MAE, avertisment de călătorie de nivel 8/9 pentru Iran. Mesaj pentru cetățenii români
„Evitați orice călătorie”. MAE, avertisment de călătorie de nivel 8/9 pentru Iran. Mesaj pentru cetățenii români

Ministerul Afacerilor Externe anunță, vineri, că pentru Republica Islamică Iran este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 – EVITAȚI ORICE CĂLĂTORIE.

Protestatarii anti-guvernamentali din Iran cer „libertate” și „moarte dictatorului”. Cum a răspuns regimul condus de Khamenei
Protestatarii anti-guvernamentali din Iran cer „libertate” și „moarte dictatorului”. Cum a răspuns regimul condus de Khamenei

Liderul suprem al Iranului atacă protestatarii anti-guvernamentali, după aproape două săptămâni de demonstrații în întreaga țară.

Protestatarii din Iran, amenințați de ayatollah. Cum i-a descris liderul suprem pe iranienii revoltați
Protestatarii din Iran, amenințați de ayatollah. Cum i-a descris liderul suprem pe iranienii revoltați

Liderul suprem al Iranului a promis că autorităţile „nu vor ceda” în faţa protestelor tot mai intense, acuzând SUA că au instigat demonstraţiile - care au început din cauza condiţiilor economice şi s-au extins ulterior la cereri de reformă politică.

Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”
Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”

După mai bine de 25 de ani de negocieri, controversatul acord comercial dintre Uniunea Europeană și blocul „Mercosur” a fost aprobat, în ciuda furiei fermierilor și a opoziției vehemente a Franței.

Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”
Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”

Forțele aeriene ale Elveției au reacționat pentru Știrile PRO TV în legătură cu episodul în care două dintre avioanele sale de luptă F/A-18 au escortat pentru pțin timp care aeronava Spartan a MApN, care îl transporta pe președintele Nicușor Dan.

Regimul de la Teheran amenință cu moartea protestatarii din Iran. Comunicațiile, în blackout de peste 24 de ore
Regimul de la Teheran amenință cu moartea protestatarii din Iran. Comunicațiile, în blackout de peste 24 de ore

Iranienii se află de mai bine de 24 de ore într-un blackout aproape total al internetului, pe fondul protestelor antiguvernamentale care se extind în toată țara. Regimul de la Teheran amenință protestatarii cu pedeapsa capitală.

