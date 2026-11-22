Toma constată faptul că nici premierul Luca Niculescu şi nici preşedintele Nicuşor Dan nu şi-au exprimat public opinia cu privire la proiectul propus de PSD, potrivit News.ro.

Constantin Toma, primar al municipiului Buzău, nu exclude ideea ca PSD să încerce să realizeze şi ”o hartă electorală” prin unirea unor localităţi mici.

”Deci mă gândesc, pentru că vor să facă în viteză, să redeseneze sau să deseneze şi o hartă electorală. Bănuiala mea. Acum există suspiciunea rezonabilă că ar putea să existe şi un asemenea proiect, pentru că în doi ani de zile, în condiţii din care ai 22-23% în Parlament, sau cât or fi mai luat, au mai venit, s-au mai lipit de la SOS şi de la alții, 24-25%. Deci aici trebuie să fie o dezbatere reală, să fie implicaţi toţi, să fii cu nişte criterii foarte serioase. Şi eu sunt uimit acum, nici primul ministru nu spune nimic, nici preşedintele României nu spune nimic. Dom-le, a furat, calul ăsta l-a furat PSD-ul şi trage de el acum şi în martie ne prezintă marea izbândă şi ne asumăm răspunderea. Bineînţeles că vor pierde şi vor spune: băi, noi am vrut, ăştia din opoziţie n-au vrut”, a afirmat Constantin Toma, la Digi 24, citează News.ro.

Întrebat dacă, în opinia sa, PSD propune această reformă ca să dărâme propriul guvern, Constantin Toma a răspuns: ”Foarte posibil, au mai făcut-o în istorie. E un exerciţiu”.

”Dacă trece e nemaipomenit, am salvat imaginea partidului. Dacă nu trece, scoate vinovatul de serviciu, pe Ilie Bolojan. L-au scos şi înainte, care e povestea?”, a adăugat Toma.