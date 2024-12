Doi ani de studiu într-unul singur. Ce reprezintă propunerea educațională și ce elevi se încadrează

Au însă nevoie de zece pe linie și vor trebui să susțină un examen pentru a arăta că sunt capabili de un asemenea efort.

Potrivit metodologiei puse în dezbatere publică, începând cu clasa a 3-a, elevii ar putea opta să parcurgă doi ani de școală într-unul singur. Ar avea dreptul să facă asta în fiecare ciclu de învățare: primar, gimnazial și liceal, dar numai o singură dată.

Elevii ar putea parcurge doi ani de studiu într-unul singur doar dacă vor avea calificativul „Foarte bine" sau media zece la fiecare materie, inclusiv la purtare, în anul școlar anterior înscrierii.

Vor trebui, de asemenea, să susțină și să promoveze un test, cu întrebări din mai multe materii, iar punctajul lor ar trebui să fie de cel puțin 80% din totalul punctajului acordat.

Vlad, elev în clasa a 11-a și olimpic național la germană, spune însă că acest tip de învățământ nu l-ar putea convinge.

Vlad Glăvan, elev: „Clar aș lua în considerare, doar că nu cred că aș face-o în final, pentru că ar însemna foarte multă materie deodată, dar poate pentru alți copii ar fi mult mai bine. Eu unul aș rămâne așa, dacă aș vrea să fac ceva în plus, aș face în plus și mă focusez treptat pe ce e de făcut.”

În forma actuală, metodologia spune că înscrierea copilului în acest tip de învățământ o va face părintele sau tutorele legal. Elevul va fi apoi testat, iar o echipă formată din profesori, consilier și medicul școlii trebuie să depună un raport în vederea admiterii sau respingerii elevului respectiv.

Copiii vor trebui să participe la jumătate din orele anului școlar și la cel puțin 40% din cursurile școlare aferente celui de-al doilea an de studiu, potrivit planului personalizat de învățare.

Andreea Bodea, Directorul Colegiului Național I.L. Caragiale: „Trebuie o selecție obiectivă, clară și frumoasă. Oricine are dreptul să se înscrie în program, dar nu oricine va reuși să dovedească că are cunoștințele necesare. E vorba de un efort foarte mare. Trebuie să fie un copil cu capabilități deosebite, unii dintre ei abia duc la capăt un an, d-apăi doi este un efort mental, fizic, emoțional, este un efort de timp.”

Sisteme asemănătoare există în Marea Britanie, Statele Unite și Finlanda - acolo unde elevii cu performanțe mari pot sări peste anumite etape sau pot cumula mai mulți ani de învățare.

