Mai mulți elevi din Valea Jiului au creat o aplicație pentru cei care doresc să fie voluntari. „Tinerilor le va fi mai ușor”

Mulți nu doresc sau nu au timp să-i ajute pe alții, lăsând în grija statului aceste acțiuni. Sunt, însă, și persoane care aleg să facă bine și chiar reușesc să le schimbe viața celor aflați în nevoie.

Un tânăr din județul Gorj a primit un ajutor nesperat de la voluntari. A rămas singur și trăia în condiții greu de imaginat.

Voluntar: „Când a primit un calculator, un laptop, s-a bucurat exact ca un copil.”

Constantin Coiculescu – beneficiarul unei campanii de voluntariat: „Nu mă descurcam, nu aveam cum. Aveam cum puteam și eu, ce să fac?”

Voluntarii au organizat o campanie pe internet și au reușit să strângă bani pentru Constantin. Însă, nu toate cazurile primite de tineri sunt reale.

Luis Popa – inițiator campanie de voluntariat: „Am avut și situații în care am vrut să ajutăm oamenii, dar ne-am dat seama că respectivii oameni au încercat să ne și păcălească. Când te duci acolo, în teren, nu există.”

În țara în care abia 5 % dintre români fac voluntariat, câțiva elevi din Valea Jiului au creat o platformă pentru a-i ajuta pe cei care vor să se implice în astfel de activități.

Cătălina Popescu, elevă: „Ne-am gândit că tinerilor le va fi mai ușor să facă voluntariat.”:

Darius Merca – elev: „Ne-am gândit că unele persoane vor să facă voluntariat și nu au găsit unde să facă, ori au aflat prea târziu de eveniment.”

Chiar dacă nu au ore de informatică la școală, copiii au învățat, la biblioteca din Petrila, să creeze platforma.

Oana Bălănescu – bibliotecar: „Pas cu pas, am urmărit tutoriale, am întrebat chat GPT și am ajuns la această formă. Mai e nevoie de îmbunătățirea aspectelor.”

Conform unui studiu recent, 43% dintre români nu au participat niciodată la activități de voluntariat într-un cadru organizat.

Adela Demian – coordonator voluntari Salvați Copiii, Filiala Hunedoara: „Sunt oameni care își iau 2-3 ore libere și vin să ne ajute. În urma acțiunilor, când ajungi acasă, descoperi că ai noi abilități.”

Ziua Internațională a Voluntariatului a fost introdusă în 1985 de către ONU. Este celebrată, în fiecare an, pe 5 decembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: