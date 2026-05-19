De la petrecerea timpului liber şi apropierea de graniţă, până la oportunităţile de angajare. Autorităţile şi universităţile speră ca astfel să atragă tot mai mulţi studenţi, români, dar şi străini.

Cu 50.000 de studenţi şi cea mai activă piaţă a muncii pentru absolvenţi în afara capitalei, Timișoara vrea și mai mult. Așa că universităţile din oraş, autorităţile locale şi asociaţia care promovează oraşul au gândit un plan comun ca să atragă şi mai mulţi tineri.

Pentru început, a fost lansată o platformă, unde sunt expuse toate avantajele. De exemplu, cei care stau în campusul studenţesc în 20 de minute ajung pe jos, oriunde în oraş.

În plus, oraşul este aproape de Ungaria şi Serbia, țări accesibile cu maşina. Iar de la aeroport, există curse spre principalele destinaţii europene.

Student: ”Ai multe parcuri, ai activități de timp liber, mi se pare că Timișoara a evoluat foarte mult".

Kande - o studentă venită din Caraibe, a decis să rămână aici.

Kande Charles, studentă internațională: ”Am facut voluntariat, am mers la evenimente, am participat la conferințe, am ieșit mult cu prietenii".

Primarul Clujului: ”Fără universități și studenți, acest oraș ar deveni cenușiu”

Cele patru universităţi din oraş se reinventează continuu. De pildă, la Universitatea Politehnică, a fost introdus pentru prima dată în România un program de studiu dedicat dronelor. Apoi, predarea în mai multe limbi străine atrage studenți internaționali.

Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara: ”Universități care să le ofere cât mai multe competențe, informații și adaptabilitate în viața profesională pe care o vor alege".

Esenţial pentru tineri, Timișoara a devenit un hub de carieră. De exemplu, 10 la sută dintre angajații unei importante firme de telecomunicații sunt încă studenți.

Florin Ciocan, ecosystem innovation manager: ”Multe internship-uri se organizează, ăsta este un mare atu, a avea acces la cele mai înalte tehnologii".

Şi Cluj-Napoca a apărut într-un clasament global al celor mai bune orașe pentru studenți.

Emil Boc, primar Cluj-Napoca: ”Fără universități și fără studenți, acest oraș ar deveni cenușiu. Fără forță de atractivitate, gândiți-vă că doar în Medicină avem 3.000 de studenți străini".

Potrivit autorităţilor locale, studenţii străini devin cei mai buni ambasadori pentru oraşele în care învață.