Iar cei care vor un bal cu buget redus se orientează spre spații mai mici sau renunță la meniu.

Un banchet organizat într-un club sau restaurant de lux, cu meniu sofisticat, focuri de artificii și eventual muzică live poate fi costisitor, mai ales dacă la calcul se adaugă, de pildă, și o anumită vestimentație.

Astfel că tinerii caută alt mod de a sărbători finalul facultății.

Reporter: „Cam cât te-ar costa pachetul?”

Fată: „În jur de 1.000 RON. Adică foarte scump. Noi plănuim să facem un grătar.”

Andra, voluntar într-o organizație studențească: „Am și prieteni care și-au format grupuri mai restrânse, mai apropiate și pentru ei nu ar avea sens să meargă la un banchet în care să cunoască cinci oameni, ci mai degrabă o cabană, un city break.”

Pe lângă petrecere, studenții cheltuiesc și cu festivitatea de absolvire. Roba, toca, eșarfa personalizată și albumul foto pot costa câteva sute de lei.

Fată: „Pentru toată festivitatea am dat undeva la 800 RON.”

Potrivit organizatorilor de evenimente, unii studenți merg doar la festivitate.

Cristian Ciocan, manager agenție de organizare de evenimente: „Prezența scade de la 90% de la festivitatea de absolvire către 50-60% la balul de absolvire.”

Ioana Mârza, administrator sală evenimente: „Nu toți aleg să participe la balul de absolvire. Fie că nu le mai permite bugetul poate în ultimii ani, poate că nu se sincronizează cu colegii sau nu se înțeleg pe aspecte legate de banchet.”

Cei care vor să petreacă la finalul studiilor împreună cu mai mulți colegi, dar și să se încadreze într-un anumit buget, găsesc diverse soluții.

Mihai Tibuleac, manager firmă organizare evenimente: „Sunt situații în care se unesc studenții. Un alt trend este acela de a trece de la banchetul clasic la o petrecere efectivă care nu presupune și servirea unui meniu.”

Balurile absolvenților încep de la sfârșitul lunii iunie.