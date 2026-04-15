Aproape de centrul Timişoarei, două hale uriaşe - unde în trecut se reparau tramvaie - stau nefolosite de un deceniu.

Cosmin Bradu, purtător de cuvânt Societatea de Transport Timișoara: ”Erau ateliere de piese de schimb, atelier de lăcătușărie, strungărie, aveam forjă, turnătorie, toate acestea integrate, formau un sistem integrat care făceau ca transportul public din Timișoara să funcționeze”.

Construcţiile - vechi de o sută de ani - au o curte exterioară de 9.000 de metri pătraţi. Aşa că autorităţile locale s-au gândit să transforme locul.

Andreea Pătroi, responsabil tehnic proiect: ”Aici, în halele gemene, vom avea spații pentru evenimente culturale, în stânga vom avea un bistro. Întreaga curte va fi reamenajată în spații verzi scuaruri și locuri de joacă pentru copii”.

În plus, în curtea generoasă, vor putea fi organizate concerte în aer liber. Iar în hale va fi gândit şi un spaţiu pentru expoziţii imersive.

Paula Ana Romocean, viceprimar Timișoara: ”E un proiect ambițios, cu o valoare totală de 30 de milioane de euro, din care 14 milioane sunt finananțate de Uniunea Europeană”.

La Arad, clădirea Marta, în care a funcţionat prima fabrică de automobile din România, a stat nefolosită decenii întregi. În secolul trecut, acolo se făceau mașini, camioane și autobuze. Acum, autoritățile locale vor să transforme zona în hub cultural. Se vede cum arată acum, va fi transformată într-o sală multifuncțională care va putea fi folosită și pentru spectacole de teatru.

Centre culturale în Arad și Reșița

Faur Lazăr, viceprimar Arad: „Am primit prin donație acel imobil și, acum printr-o finanțare europeană, facem un hub cultural cu numele Marta, care beneficiază în cadrul unui program pilot de o finanțare din fonduri europene de aproape 7 milioane de euro”.

Un proiect similar prinde contur și la Reșița. Fosta hală Minda, cândva un simbol al industriei grele, este pregătită pentru o transformare spectaculoasă.

După o idee împrumutată din Spania, autorităţile vor să facă acolo un centru dedicat industriilor creative.

Ioan Popa, primarul Reșiței: ”În acele laboratoare, am creat niște spații de cazare, în care să pot să acomodez 10 - 12 artiști, iar în hale, ne-am gândit să le echipăm cu niște mașini, cu comandă numerică, de îndoit, de tăiat, de ambutisat, adică toate procedeele de care ai nevoie atunci când faci o piesă de 12 - 14 metri înălțime”.

În plus, funicularul din oraş, care pe vremuri transporta calcar spre combinat, va fi transformat într-o zonă de promenadă cu pistă de biciclete.