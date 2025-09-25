Cu o rată de 60% a analfabetismului funcțional, ministerul schimbă radical testările. Probleme care stimulează gândirea

În premieră, școlarii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor primi la evaluările din mai și subiecte inspirate din testările internaționale, cum ar fi PISA.

E vorba despre probleme mascate de o abundență de date, care se rezolvă simplu, prin gândire logică și informații din viața curentă.

În plus, autorii subiectelor primesc libertatea de a include cerințe, care fac trimiteri către mai multe materii, cum sunt științele și artele.

”- În coș sunt trei mere verzi și patru roșii. Câte mere sunt în coș?

Corespondent ProTV: ”Deși un adult ar aduna mere roșii cu mere verzi, fetițele de clasa a II-a s-au prins imediat că cele 4 ”roșii” sunt de fapt tomate. Încă nu știm ponderea acestor cerințe, dar știm ce contează- să folosești ce știi despre lume. Un tren electric cu viteza x, vântul bate din direcția y cu viteza y. Cum o ia fumul? Păi... care fum? Trenul electric NU scoate fum. Doi tați și doi fii descoperă trei comori și iau câte una fiecare. Cum așa? Erau nepotul, tată și bunicul, iar tatăl era și fiu, dar și tată. Iar la aceasta eu am calculat pe degete. Melcul progresează câte un metru, 7 zile, iar în a opta zi ajunge în vârf și-acolo rămâne! Deci în 8 zile”.

Analfabetismul funcțional a ajuns la 60%

Prof. Daniela Voinea, director: ”În primul rând că pe copilași îi tentează, ei sunt mult mai deschiși la asemenea probleme legate efectiv de viața de zi cu zi, dar aș merge mai departe. Haideți să facem updatări la programele școlare, ca să putem exersa astfel de teste”.

Simona Pîrvan, învățătoare: La ce întrebare răspunsul este NU, pentru că automat poate fi doar DA?

Elev: E ”te-ai născut?”.

Ministerul Educației a decis această schimbare din cauza rezultatelor dezastruoase anuale la testele PISA. Care trădează un procent de 60% a analfabetismului funcțional.

Clasele a II-a vor avea șase probe orale și scrise, iar a IV-a și a VI-a - trei. Rezultatele vor fi folosite însă doar la nivel de clasă și școală, fiindcă Ministerul Educației n-a reușit nici până acum să vadă la ce nivel mediu sunt copiii români la 6, 10 și 12 ani.

Prima testare de masă pe baza cărora se fac statistici e abia în clasa a VIII-a.

