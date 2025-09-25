Cu o rată de 60% a analfabetismului funcțional, ministerul schimbă radical testările. Probleme care stimulează gândirea

Stiri Educatie
25-09-2025 | 19:18
teste

În premieră, școlarii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor primi la evaluările din mai și subiecte inspirate din testările internaționale, cum ar fi PISA.  

autor
Adriana Stere

E vorba despre probleme mascate de o abundență de date, care se rezolvă simplu, prin gândire logică și informații din viața curentă.

În plus, autorii subiectelor primesc libertatea de a include cerințe, care fac trimiteri către mai multe materii, cum sunt științele și artele.

- În coș sunt trei mere verzi și patru roșii. Câte mere sunt în coș?

Corespondent ProTV: ”Deși un adult ar aduna mere roșii cu mere verzi, fetițele de clasa a II-a s-au prins imediat că cele 4 ”roșii” sunt de fapt tomate. Încă nu știm ponderea acestor cerințe, dar știm ce contează- să folosești ce știi despre lume. Un tren electric cu viteza x, vântul bate din direcția y cu viteza y. Cum o ia fumul? Păi... care fum? Trenul electric NU scoate fum. Doi tați și doi fii descoperă trei comori și iau câte una fiecare. Cum așa? Erau nepotul, tată și bunicul, iar tatăl era și fiu, dar și tată. Iar la aceasta eu am calculat pe degete. Melcul progresează câte un metru, 7 zile, iar în a opta zi ajunge în vârf și-acolo rămâne! Deci în 8 zile”.

Citește și
Bolojan
Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”

Analfabetismul funcțional a ajuns la 60%

Prof. Daniela Voinea, director: ”În primul rând că pe copilași îi tentează, ei sunt mult mai deschiși la asemenea probleme legate efectiv de viața de zi cu zi, dar aș merge mai departe. Haideți să facem updatări la programele școlare, ca să putem exersa astfel de teste”.

Simona Pîrvan, învățătoare: La ce întrebare răspunsul este NU, pentru că automat poate fi doar DA?

Elev: E ”te-ai născut?”.

Ministerul Educației a decis această schimbare din cauza rezultatelor dezastruoase anuale la testele PISA. Care trădează un procent de 60% a analfabetismului funcțional.

Clasele a II-a vor avea șase probe orale și scrise, iar a IV-a și a VI-a - trei. Rezultatele vor fi folosite însă doar la nivel de clasă și școală, fiindcă Ministerul Educației n-a reușit nici până acum să vadă la ce nivel mediu sunt copiii români la 6, 10 și 12 ani.

Prima testare de masă pe baza cărora se fac statistici e abia în clasa a VIII-a. 

Discuție online între ministrul Educației și tineri despre burse și transport gratuit. Reacția studenților la final

Sursa: Pro TV

Etichete: evaluare nationala, elevi, Logică, teste, stimulare, gandire,

Dată publicare: 25-09-2025 19:17

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Evaluarea Națională va avea teste practice, inspirate din viața cotidiană. „Un melc urcă în timpul zilei pe un copac 3 metri”
Stiri Educatie
Evaluarea Națională va avea teste practice, inspirate din viața cotidiană. „Un melc urcă în timpul zilei pe un copac 3 metri”

Aspectele concrete aplicabile în viața de zi cu zi a elevilor vor fi prezente la Evaluare Națională. Ministerul Educației a aprobat metodologia de organizare și funcționare a testelor pentru 2025-2026.

Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”
Stiri Educatie
Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a făcut până acum în Educaţie nu înseamnă reformă, aceasta constând în „lucruri serioase” care vor fi făcute în perioada următoare.

Ministrul Educației își va da demisia dacă moțiunea împotriva sa trece, chiar dacă nu e obligat. ”Fără nicio discuție”
Stiri Educatie
Ministrul Educației își va da demisia dacă moțiunea împotriva sa trece, chiar dacă nu e obligat. ”Fără nicio discuție”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR, va fi adoptată de Parlament.

Nicuşor Dan: „Nu sunt deloc mulţumit de situaţia din educaţie. Vom evalua cu cifrele pe masă”
Stiri Politice
Nicuşor Dan: „Nu sunt deloc mulţumit de situaţia din educaţie. Vom evalua cu cifrele pe masă”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este „deloc" mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar.

Cheltuielile publice pentru educație în România au crescut. Creșterea este mai evidentă la învățământul preșcolar
Stiri actuale
Cheltuielile publice pentru educație în România au crescut. Creșterea este mai evidentă la învățământul preșcolar

EaG 2025, editat de OCDE, arată că, în perioada 2015 – 2022, cheltuielile publice la nivelul învăţământului preşcolar din România au crescut cu 36,7%, iar acest lucru s-a întâmplat în ciuda unei scăderi a numărului de copii înscrişi cu aproape 3%.

Recomandări
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale
Stiri actuale
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară spune că a colaborat cu o fată de 14 ani
Stiri actuale
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară spune că a colaborat cu o fată de 14 ani

După ore întregi de audieri, adolescentul suspectat că a trimis mesaje de amenințare în zeci de școli, spitale și alte instituții din România, și-a recunoscut fapta. Mai mult, le-a declarat anchetatorilor că a avut și un complice - o fată de 14 ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28