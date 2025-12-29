Haos provocat de vreme, în România. Șoferii au căzut în șanț din cauza viscolului. Mii de români au rămas fără curent

Vântul năprasnic a provocat pagube în mai multe zone din țară. Transalpina a fost închisă toată noaptea din cauza viscolului. Pe unele șosele din nordul Moldovei s-a circulat greu

Mai mulți șoferi au derapat și au rămas blocați în zăpadă. Rafalele violente au pus la pământ și mulți copaci, care au rupt fire de electricitate. Mii de persoane au fost afectate. Și la această oră încă sunt în vigoare mai multe alerte de vreme rea.

Viscolul s-a întețit pe Drumul European 85 și la un moment dat șoferii nu au mai putut să înainteze. Unii au derapat și au ieșit de pe șosea.

Niște șoferi au ajuns cu mașinile pe contrasens și au blocat înaintarea utilajelor de deszăpezire.

Și avioanele au aterizat cu dificultate la Suceava, dar și la Iași. Totuși, zborurile nu au fost afectate și niciun avion nu a fost redirecționat.

Între Novaci și Rânca,nu s-a mai putut circula după ora 18:00. Zona a fost sub cod roșu de viscol, iar la altitudine mare, rafalele au depășit 120 de kilometri pe oră. Turiștii care nu au apucat să plece până atunci din stațiune au coborât ajutați de utilaje. Și așa a fost greu. Abia se zărea la câțiva metri.

Șofer: „E dezastru ce e sus, nu puteam merge cu 30-40 la oră.”

Abia dimineață, s-a putut circula din nou.

Rafale puternice au fost și în zona înaltă a județul Argeș. Patru turiști au rămas blocați peste noapte la refugiul Călțun și doar dimineață salvamontiștii au putut porni spre ei. Bărbații au așteptat la adăpost mai bine de 16 ore pâna au ajuns salvatorii.

Mai jos, în Dâmbovicioara, vântul a doborât 13 brazi - unul a avariat o mașină, alții au căzut peste case.

Au fost doborâți și stâlpi de electricitate. În județul Suceava, aproximativ 7.000 de oameni au rămas fără energie electrică.

Corespondent ProTV: „Suntem în Horodnicul de Jos, aici unde vântul puternic a doborât rețeaua electrică. Și peste 500 de gospodării au rămas fără curent mai multe ore.”

Localnică: „Era vânt și viscolea așa de tare.”

În Iași, acoperișul unui bloc de lângă oraș a fost desprins de vijelie.

Pagube au fost și în județul Prahova. Vântul a rupt cabluri sau copaci care la rândul lor au retezat firele de alimentare. Din această cauză, în Câmpina, stația de tratare a apei de la Voila, stația de pompare Doftana și Bazinul Muscel nu au funcționat, așa că oamenii au rămas din nou fără apă, temporar.

Localnică: „Am avut probleme cu apa, acuma cu curentul, doamne ferește să nu fie și cu gazele.”

Vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și zona Carpaților Meridionali și de Curbură rămân sub cod galben de vânt puternic.

