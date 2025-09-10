Nicuşor Dan: „Nu sunt deloc mulţumit de situaţia din educaţie. Vom evalua cu cifrele pe masă”

10-09-2025 | 21:56
Nicușor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este „deloc" mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar.

Ioana Andreescu

„Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc (...) Promisiunea mea a fost că vom evalua, cum am spus, cu cifrele pe masă, cu opinia tuturor părţilor implicate, după două luni de la începerea anului şcolar", a spus şeful statului, în cadrul unui interviu la TVR.

Întrebat dacă este mulţumit de starea educaţiei, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu sunt deloc mulţumit".

Preşedintele a primit, luni, reprezentanţii sindicatelor din educaţie pentru a discuta cu aceştia, în contextul în care prima zi de şcoală a debutat cu un amplu protest în Capitală.

Nicuşor Dan a spus că a constatat, la această discuţie, că "opinia pe care reprezentanţii sindicatelor o au este diferită de opinia pe care ministerul (Educaţiei - n.r.) o are".

În cadrul aceloraşi discuţii, a arătat el, s-a discutat despre schimbări pe care unii le-au calificat „catastrofale", iar alţii, „gestionabile".

Sindicatele pregătesc un protest de amploare în Capitală

Sindicatele se mobilizează și anunță un protest de amploare în Capitală, luna viitoare.

Oamenii spun că măsurile decise de Executiv afectează categoriile cele mai vulnerabile. Peste o mie de oameni au ieșit în stradă la Constanța, cu tobe, fluiere și vuvuzele. Pe pancarte mari și-au scris nemulțumirile.

Profesorii spun că e nevoie de mai multe cadre didactice, iar după noile măsuri, cei de la catedră devin suprasolicitați.

Mitică Iosif, președinte SLSIP Constanța: „Sunt creșteri de norme didactice, profesori titulari care sunt obligați să predea 4 discipline, sunt clase de simultan care s-au înmulțit, ce reușești să faci, nu ai cum să faci performanță în aceste condiții”.

Sursa: Agerpres

