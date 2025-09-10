Raport îngrijorător al OCDE: În România, un elev din trei nu termină liceul. Abandonul școlar a atins cote alarmante

România primește încă un cartonaș galben în privința stării învățământului. Pe fondul protestelor de stradă ale profesorilor, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, la care țara noastră este în curs de aderare, și-a publicat raportul anual.

Printre puținele aspecte care s-au îmbunătățit de la evaluarea precedentă este salarizarea profesorilor. Altfel, indicatorii arată o involuție clară, mai ales privitor la abandonul școlar, calitatea pregătirii academice și rata de angajare a tinerilor.

Cele mai surprinzătoare concluzii ale raportului

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale raportului OCDE, care compară sistemele din 38 de țări membre, vizează salariile cadrelor didactice de la noi.

Potrivit cercetării, învățătorii, de exemplu, câștigă cu 14% mai mult decât un absolvent de facultate obișnuit.

Asta deși media pe toate statele analizate arată că cei din învățământul primar au venituri cu 19% mai mici decât restul lucrătorilor cu studii universitare. Iar la noi se mai adaugă și sumele primite suplimentar dacă dascălii muncesc mai multe ore, dacă se implică în programe de mentorat și obțin certificări superioare, cum e doctoratul.

Formatorii privesc însă cu reticență acuratețea datelor.

Ovidiu Pânișoară, formator de cadre didactice: Atunci când se fac niște statistici, ele se raportează la niște indicatori care sunt trimiși, mai bine sau mai puțin bine, de fiecare țară. Eu aș avea niște dubii, că dacă profesorii ar fi așa de bine plătiți, probabil am avea o afluență foarte mare de oameni care să vină în învățământ. Ar putea să fie indicatorul pieței care să-mi arate că nu este o plată excepțională.

Raportul OCDE îi sfătuiește pe șefii din educație să restructureze sistemul de învățământ, anticipând un declin accelerat al populației școlare. Față de 2013, România a pierdut 5% din natalitate și se estimează că numărul copiilor născuți în 2033 va fi cu 11% mai mic decât în prezent. Cele mai recente măsuri luate de Ministerul Educației au avut însă ca scop declarat tăierea de costuri.

Fenomenul îngrijorător care a „explodat”

16% dintre copiii români între 6 și 14 ani sunt în situație de abandon școlar. Procentul e de 8 ori mai mare față de media OCDE! Dintre adolescenții între 15 și 19 ani, 32% au renunțat la studii. Așadar, un elev din trei nu termină liceul. Piața muncii reflectă statutul lor de necalificați. 22% dintre tinerii între 18 și 24 de ani nu sunt angajați și nici nu studiază. Procentul este mai mare decât media organizației, de 14%.

Reporter Știrile ProTV: Experții au calculat și numărul de ore de școală pe care îl face un copil în cei 13 ani de educație obligatorie – 2 ani de grădiniță și 11 de școală. Sunt 6 mii de ore, cu 1600 mai puține decât media celorlalte țări studiate. Aproape jumătate (46%) sunt ore de română și matematică. Pe când în celelalte sisteme de învățământ, cursurile de citire, scriere, literatură și mate sunt doar 29% din total. Schimbarea planurilor cadru ne va aduce încă curând la un raport favorabil elevului între materiile obligatorii și preferințele sale.

În anul școlar curent, nu doar profesorii au primit 2 ore de muncă în plus pe săptămână, ci și elevii. Impactul noilor cursuri remediale, pe fiecare disciplină în parte, va putea fi evaluat abia după doi ani de practică.

