De asemenea, multe râuri interioare au debite sub mediile multianuale, în unele zone fiind instituite restricții, anunță oficialii de la Apele Române Jiu, potrivit News.ro.

Dunărea are în continuare debite scăzute, joi dimineață fiind înregistrat un debit de 1.500 de metri cubi/secundă la Baziaș, față de 3.800 de metri cubi/secundă, cât este media multianuală a lunii septembrie.

„Cu acest debit, Dunărea rămâne la mai puțin de jumătate din debitul caracteristic perioadei. Prognoza INHGA (Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor – n.r.) indică o ușoară creștere, până la aproximativ 1.550 mc/s, însă debitul rămâne în continuare mult sub media multianuală”, informează Apele Române Jiu, instituția subliniind că monitorizează permanent resursa de apă.

Potrivit sursei citate, și râurile interioare se află, „în numeroase sectoare, sub valorile caracteristice perioadei”, specialiștii indicând debite sub mediile multianuale pe mai multe bazine hidrografice, situație care menține presiunea asupra resurselor de apă.

„În Bazinul Hidrografic Jiu, debitele reduse impun monitorizare permanentă și gestionarea atentă a fiecărui volum de apă disponibil. În contextul debitelor reduse, Apele Române Jiu monitorizează permanent evoluția resurselor de apă, atât prin rețeaua hidrometrică, cât și prin urmărirea modului în care sunt satisfăcute cerințele utilizatorilor. Pe râul Jiu, pe sectorul monitorizat de la Iscroni până la Zăval, situația hidrologică determinată de debitele scăzute a impus deja măsuri pentru anumite folosințe. Pe sectorul III Filiași–Rovinari, la utilizatorul SE Rovinari a fost instituită treapta a II-a de restricții, iar pentru SE Turceni, aflat pe același sector, este instituită faza de atenționare–avertizare. În Gorj: pe sectorul III Filiași–Rovinari, la S.E. Rovinari este instituită treapta a II-a de restricții, iar la S.E. Turceni – faza de atenționare-avertizare”, precizează sursa citată.

În acest context, trei localități din județul Gorj și două din județul Dolj au program de furnizare a apei cu restricții în această perioadă.

Pe de altă parte, acumulările din zona de sud a țării păstrează rezerve importante de apă, în județul Gorj trei acumulări având grade de umplere de peste 87%. Acumularea Târgu Jiu are un grad de umplere de 100%, cea de la Vădeni este plină în proporție de 90,4%, în timp ce acumularea Vija are un grad de umplere de 87,4%.

În județele Mehedinți și Hunedoara – zona Petroșani, nu sunt instituite, în prezent, restricții în alimentarea cu apă.

„La nivel național, cele 39 de mari lacuri de acumulare aveau la începutul lunii septembrie un grad de umplere de 65,99%, respectiv aproximativ 2,869 miliarde metri cubi de apă. Debite mici înseamnă presiune pe resursă. Rezervele din acumulări înseamnă capacitatea de a gestiona această perioadă”, explică reprezentanții Apele Române Jiu, amintind că „apa nu este nelimitată, fiecare metru cub contează”.