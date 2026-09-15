„În contextul incidentelor recente cu drone, am discutat cu domnul Secretar de Stat Raed Arafat despre necesitatea unui set simplu de recomandări specifice pentru unitățile de învățământ privind modul de acțiune în astfel de situații. Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident”, a transmis Mihai Dimian pe Facebook.

El a făcut, de asemenea, apel la conducerile unităților de învățământ să cunoască procedurile și să le explice elevilor „într-o manieră adecvată vârstei lor, fără a dramatiza”.

„Pregătirea nu înseamnă panică. Înseamnă responsabilitate”, a mai transmis ministrul Educației.

Recomandările transmise de DSU

Ministrul Educației a postat și documentul primit de DSU pentru unitățile de învățământ, care a fost transmis inspectoratelor școlare din țară.

Astfel, documentul arată: