„În contextul incidentelor recente cu drone, am discutat cu domnul Secretar de Stat Raed Arafat despre necesitatea unui set simplu de recomandări specifice pentru unitățile de învățământ privind modul de acțiune în astfel de situații. Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident”, a transmis Mihai Dimian pe Facebook.
El a făcut, de asemenea, apel la conducerile unităților de învățământ să cunoască procedurile și să le explice elevilor „într-o manieră adecvată vârstei lor, fără a dramatiza”.
„Pregătirea nu înseamnă panică. Înseamnă responsabilitate”, a mai transmis ministrul Educației.
Recomandările transmise de DSU
Ministrul Educației a postat și documentul primit de DSU pentru unitățile de învățământ, care a fost transmis inspectoratelor școlare din țară.
Astfel, documentul arată:
- „Înainte de primirea mesajului RO ALERT, identificați spațiile de adăpostire din cadrul unității de învăţământ (subsoluri amenajate, încăperi Interioare fără ferestre sau cu cât mai puţine geamuri: holuri centrale, săli fără ferestre, vestiare interioare care se află la etaje inferioare). Nu alegeți ultimul etaj pentru adăpostire, acoperişul este primul lovit la un impact direct.
- La primirea mesajului RO ALERT, opriţi activitatea imediat, calm, fără a alarma. Conduceți copiii spre spațiile de adăpostire stabilite, departe de ferestre, balcoane, uşi exterioare, pereți de sticlă şi de faţadă.
- Aduceți imediat în cea mai apropiată clădire, pe cel mai scurt traseu, copiii aflați în curte/la sport în aer liber, fără a le permite să caute lucruri personale: prioritatea este intrarea în interior.
- Nu permiteți copiilor să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei. Păstraţi calmul, transmiteți elevilor informaţii clare şi concise şi evitați orice comportament sau comunicare care ar putea genera panică ori stare de anxietate în rândul acestora.
- Pentru propria siguranţă şi siguranța elevilor, părinții nu trebuie să preia copiii de la școală în timpul alertei”.